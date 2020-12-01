Egomania - Insel ohne Hoffnung'u izle!

Çoğu Türkiye’de ilk kez gösterilecek ve çevrimiçi gerçekleşecek yedi filmden oluşan programın başlığı Kayıp Masallar.
Seçki, fantastik hikâyelerden şehir efsanelerine uzanıyor.
Bazı filmler masal gibi bir ton taşırken, bazıları gerçek olaylardan yola çıkarak tarihi veya gerçekleri sorguluyor.
Seçkinin sıradaki filmi, yönetmen Christoph Schlingensief’in 1986 yapımı, Tilda Swinton, Udo Kier gibi oyuncuların doğaçlama yaptığı, kıyamet sonrası bir adada geçen ve dramatik fotoğraflarıyla dikkat çeken Egomani / Egomania - Insel ohne Hoffnung..
"Eğer bir düşünce içini kemiriyorsa kurtul ondan..." Bu alıntıya Egomani'de şu sözler ekleniyor: "...ya da acı çek."
Alman sinema ve sanat dünyasının çok genç yaşta hayata veda eden yaramaz çocuğu Christoph Schlingensief bu filmi çektiğinde henüz 26 yaşındaydı. Ona tekinsiz Udo Kier ve uhrevi güzelliğiyle Tilda Swinton eşlik etmekteydi.
Egomani; aşk, kıskançlık, hırs ve cinayet gibi büyük meseleleri ele alan bir dramadır.
Olaylar kış mevsiminde, Kuzey Denizi'ndeki bir adacıkta geçer.
Filmin ilk gösteriminde dağıtılan basın bültenindeki konu özetiyse sayısız gönderme içerir: "Dr. Faust buzlar içinde... ya da... medeniyetin çöküşü üzerine, Nibelungen Destanı'nın izinden giden bir Alman hikâyesi."
Egomani, yine bu seçkide yer alan ve kültür/sanat dünyasının asla yorulmayan anarşisti Schlingensief'i hayranlık uyandıran orijinal materyallerle ele alan Sessizliği Yırtan Çığlık isimli belgesele eşlik ediyor.
Egomania - Insel ohne Hoffnung / Egomani
Yönetmen: Christoph Schlingensief
Oyuncular: Udo Kier, Tilda Swinton, Uwe Fellensiek
1986 - Almanya | HDD, Renkli, 82’ | Almanca, İngilizce
Filmin mmknmrtb notu: 7,5 /10
Egomani / Egomania - Insel ohne Hoffnung, 30 Kasım Pazartesi 21.00 - 2 Aralık Çarşamba 21.00 arası izlenebilir.
Gösterim Türkiye ile sınırlıdır.
Filmi izlemek için kayıt olmanız gerekmektedir.
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