Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien'ı izle!

Çoğu Türkiye’de ilk kez gösterilecek ve çevrimiçi gerçekleşecek yedi filmden oluşan programın başlığı Kayıp Masallar.
Seçki, fantastik hikâyelerden şehir efsanelerine uzanıyor.
Bazı filmler masal gibi bir ton taşırken, bazıları gerçek olaylardan yola çıkarak tarihi veya gerçekleri sorguluyor.
Seçkinin sıradaki filmi, sinema yönetmeni, çağdaş Alman tiyatrosunun da önemli isimlerinden Christoph Schlingensief’in 40 yıllık sanat hayatını arşiv görüntüleriyle aktaran bir belgesel..
Christoph Schlingensief, Alman kültür/sanat dünyasının en büyük provokatörüydü. Örneğin Berlin Duvarı'nın yıkılışını bir korku filmi olarak sahneleyen filmi Alman Elektrikli Testere Katliamı veya 6 milyon işsizle Wolfgang Gölü'ne yüzmeye, daha doğrusu dönemin başbakanı Helmut Kohl'ün yazlık evini basmaya gittiği projesi bu unvanı doğrular nitelikte.
Eğer Schlingensief hâlâ hayatta olsaydı bu yıl 60 yaşına girecekti ama 2010'da akciğer kanseri nedeniyle hayata veda etti.
Schlingensief'in pek çok filmini kurgulayan Bettina Böhler, bu nevi şahsına münhasır sanatçı üzerine bir belgesele imza attı.
Sessizliği Yırtan Çığlık arşiv malzemeleri yardımıyla Schlingensief'in farklı alanlardaki tüm işlerini, karakterini, huzursuzluğunu, kendisini bir davaya nasıl sınırsızca adayabildiğini ve ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendikten sonra dahi kaybetmediği yaşama sevincini gösteren büyük bir sanat eseri.
Bu belgesele yine aynı seçkide yer alan, Schlingensief'in erken dönem filmlerinden Egomanya da eşlik etmekte.
Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien / Sessizliği Yırtan Çığlık / Schlingensief: A Voice That Shook the Silence
Yönetmen: Bettina Böhler
Oyuncular: Susanne Bredehöft, Margit Carstensen, Alfred Edel
Almanya | HDD, Renkli, 124’ | Almanca | 2020
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien, 2 Aralık Çarşamba 21.00 - 4 Aralık Cuma 21.00 arası izlenebilir.
Gösterim Türkiye ile sınırlıdır.
Filmi izlemek için kayıt olmanız gerekmektedir.
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