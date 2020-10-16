Underground Fragrance / Yeraltı Esansı'nı 'online' izle!

Çin’in güneyinden Pekin’e göçen Yong Le, çevreden topladığı eski ev eşyasını satarak geçimini sağlar.
Soğuk Savaş döneminden kalma bir yeraltı sığınağında yoksul bir hayat süren genç adam, bir iş kazası sonucu geçici olarak görme yetisini kaybeder.
Sığınağın labirenti andıran koridorlarında bir ip yardımıyla yolunu bulmaya çalışırken Xiao Yun ile tanışır.
Yong Le gibi göçmen olan genç kadın, artık gece kulüplerinde çalışmamak için saygın bir işe girme hayalleri kurmaktadır.
Yerin üstündeyse, yıkılmak üzere olan evi karşılığında makul bir tazminat alabilme mücadelesi veren Lao Jin’in sağlığı da, birikimi de hızla tükenmektedir.
Çaresiz ihtiyarın tek umudu, Yong Le’nin mobilyasını iyi bir fiyata satmasıdır.
Kalabalık başkentin kaosunda hayaller ve zorlukların bir araya getirdiği hayatları anlatan Underground Fragrance / Yeraltı Esansı, aynı yıl Venedik Günleri’nde Fedeora En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü.
Underground Fragrance / Yeraltı Esansı (2015)
Yönetmen: Peng Fei Song
75 dakika
Çince; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
Filmler, yalnızca Türkiye’den erişime açıktır.
Perşembe Sineması, Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürülmektedir.
Underground Fragrance / Yeraltı Esansı'nı, 18 Ekim'e kadar buradan izleyebilirsiniz..
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