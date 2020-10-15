'Polaroid' yarın sinemalarda!

Arkadaşlarıyla gittiği bir partiye bu fotoğraf makinasını getiren Bird, hep birlikte bir fotoğraf çekerler.
Ancak bilmedikleri bir şey vardır.
Bu eski makineden fotoğrafı çekilen herkes, makinedeki lanetli yaratık tarafından korkunç bir şekilde öldürülmektedir.
Bird bunu fark ettiğinde bu laneti durdurup, arkadaşlarını ve kendisini çok geç olmadan kurtarabilecek midir?
Child’s Play adlı korku filmi ile fenomen haline gelen yönetmen Lars Klevberg, Polaroid ile kabuslarınıza girecek!
Polaroid, 16 Ekim'de sinemalarda gösterime giriyor..
Uykularınızı kaçıracak bir korku!
ReelFilm
Tüyleriniz diken diken olacak, sonuna kadar soluksuz seyrettirmeyi başarıyor.
Los Angeles Times
Sürprizlerle dolu! Nasıl bitecek asla kestiremiyorsunuz!
Kompasiana
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