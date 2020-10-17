Alone :: Yolda Tek Başına

Kocasının yokluğuna alışmakta zorlanan Jessica, acısının üstesinden gelebilmek için şehirden kaçmaya karar verir ve kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışır.
Yeni taşındığı şehirde gizemli bir adam tarafından kaçırılır. Kendisini doğanın ortasında izole bir kulübede kilitli bulan Jessica, buradan kaçmanın yolunu ararken aynı zamanda vahşi doğada hayatta kalmak için de mücadele verir.
John Hyams’ın yönettiği ve Jules Willcox, Marc Menchaca, Anthony Heald ile Jonathan Rosenthal’ın oynadığı Tek Başına / Alone, 16 Ekim 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarıldı.
Tek başına yaşayan her kadın hele bir de genç ve güzelse, ülkemizdeki kadar yoğun olmasa da dünyanın her yerinde, 'sapık' bir erkeğin hedefidir..
İşbu acı gerçeği konu edinen Alone, sevgili kocasının ölümünden sonra, hissettiği derin kederinden/kaderinden uzaklaşmak arzusu ve başka bir yerde yeni bir hayat kurmak amacıyla, bazı eşyalarını yüklediği bir römorku arabasının arkasına takarak uzun bir yolculuğa çıkan Jessica'nın başına gelenleri 'gösteren' oldukça başarılı kotarılmış bir 'hayatta kalma' gerilimi filmi..
Özel hayatında görüp tanıyanların gayet normal bir 'aile babası' olarak nitelendireceği -ki gerçekten de ağına düşürdüğü kurbanı dışındakilere gösterdiği yüzü budur- 'sosyopat' bir sapık, kızımıza musallat olacak; ıssız yollarda cipiyle takip ederken ona ölümcül tehlikeler yaşatıp, yol boyunca mola verdiği her mekanda bir hayalet misali, zavallı kızın karşısına çıkacaktır..
Seçtiği kurbanına şiddet uygulamayı ve onu korku içinde bırakmayı bir nevi hobi haline getirmiş; bir an için nazik bir beyefendiye, hemen akabinde de şiddet uygulayan bir sapığa dönüşen adamla daha fazla baş edemeyen Jessica, gideceği yere varamadan bu pis herifin eline düşecektir..
Yalnız, sapığın bu seferki kurbanı oldukça dişli çıkmıştır; hem adamdan kurtulması, hem de ortasına düştüğü vahşi doğada hayatta kalması gereken Jessica, en az sapık kadar parlak olan zekasını kullanarak, belki kendisinin bile kendinden beklemeyeceği güçte bir direnişle kolay bir kurban olmayacağını gösterecektir..
Otoyoldaki takip sahneleriyle zaman zaman Spielberg'in Duel'ini hatırlatan bir gerilim zirvesi yaşatan Alone'un, mevzusu itibarıyla pek bir yenilik içermemesine, tam aksine, çoğu gerilim ve korku yapımlarının çok kullanışlı bulduğu ve de defalarca üstünden geçtiği bir konuya sahip olmasına karşın bu denli başarılı olabilmesi, yönetmenin becerisi kadar, tüm filmi omuzlayan Jules 'masum' Willcox ile Marc 'sapık' Menchaca ikilisinin 'üstün' performansıyla da ilgiliydi.. Öyle işte..
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