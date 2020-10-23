Symphony of Now / Bugünün Senfonisi'ni 'online' izle!

Hiç uyumayan bir şehre dair etkileyici bir görsel anlatım, müzik ve heyecan verici tecrübelerle dolu gece hayatına özgün bir bakış..
Walter Ruttmann’ın Berlin’de gündelik yaşamı tasvir ettiği, 1927 yapımı sessiz filmindeki avangart yaklaşımı yeniden yorumlayan Symphony of Now / Bugünün Senfonisi (2018), meşhur kent panoramalarından kişisel anlara uzanarak bir dizi gece hikâyesini bir araya getiriyor.
Başkentte gecenin ön plandaki sahneleri ve saklı kuytuları, tıpkı nefes alan bir organizma gibi, rengârenk kaleydoskopik görüntülerle hayat buluyor.
Aralarında Frank Wiedemann (Âme), Modeselektor, Hans-Joachim Roedelius, Gudrun Gut ve Samon Kawamura’nın da bulunduğu müzisyenlerin katkılarıyla hazırlanan belgesel film, bugünün Berlin’i ve benzersiz yeraltı dünyasının izini sürüyor.
Symphony of Now / Bugünün Senfonisi
Yönetmen: Johannes Schaff
65 dakika (diyalogsuz)
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
Filmler, yalnızca Türkiye’den erişime açıktır.
Perşembe Sineması, Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürülmektedir.
Symphony of Now / Bugünün Senfonisi'ni 29 Kasım'a kadar buradan izleyebilirsiniz..
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