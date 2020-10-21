'Arnavutluk Sineması' Pera Film’de!

Bir Rüyanın İnşası sergisinin izlerini sürdüğü döneme içeriden bir bakış sunuyor ve izleyicileri Arnavutluk sinemasında bir yolculuğa davet ediyor.
Mutluluğu İnşa Edenler başlıklı programda, son yıllarda Arnavutluk’ta çekilen ve Arnavut toplumcu gerçekçiliğine odaklanan üç film yer alıyor.
Filmlerde yeni bir başlangıcı, mutlu ve ideal bir dünyayı kendi hayatlarında inşa etmek için çabalayan karakterlerin hikayeleri anlatılıyor.
23 Ekim – 14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek programda; geçmişin insanların hayatını işgal ettiği bir mekanın atmosferini dönem müziği ve büyüleyici kesintisiz çekimler sayesinde kusursuz biçimde yansıtan Bota; tamamı çocuk karakterin perspektifinden çekilmiş olan, göç temasını ve çözümsüz bir durumda bulunan baba ile oğul arasındaki karmaşık ilişkiyi ele alış biçimiyle kendinden övgüyle söz ettiren Babam ve dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Sarajevo Film Festivali’nin yarışma bölümünde yapan, kız kardeşlik ve erkek egemen aile gelenekleri üzerine alışılmışın dışında bir anlatım biçimi kuran yol filmi Açık Kapı yer alıyor.
Bu program kapsamındaki Pera Film gösterimleri indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir.
Biletler Biletix’te.
Yasal düzenlemeler uyarınca aksi belirtilmediği sürece tüm film gösterimlerimiz 18+ uygulamasına tabidir.
Mutluluğu İnşa Edenler Arnavutluk Sineması
23 Ekim - 14 Kasım 2020
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