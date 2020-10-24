'Axolotl Senaryo Armağanları' sahiplerini buldu!

Axolotl Senaryo Armağanları’nı kazananların ödülleri, 39. İstanbul Film Festivali kapsamında Salon İKSV’de gerçekleşen törenle takdim edildi.
Mercek bazlı medyayla üretim yapan sanatçıların serbest formdaki metinlerine yer veren Axolotl Mecmua’nın bu yıl ilk kez düzenlediği Axolotl Senaryo Armağanları’na 4 ayrı kategoride toplam 231 eser katıldı.
Jürisinde Onur Ünlü, Yamaç Okur, Şebnem İşigüzel ve Ege Berensel’in yer aldığı yarışmada kazanan senaryolara toplam 40 bin liralık para ödülü verildi.
|Alican Durbaş ve Onur Ünlü
Yarışmada En İyi Ulus Baker Çizgi Dışı Senaryo Armağanı’nı “Tessera” ile Alican Durbaş; En İyi Tür Film Senaryosu Armağanı’nı “Sen Affetsen Ben Affetmem” ile Ecem Gündoğan; En İyi İlk Senaryo Armağanı’nı “Bir Kök Oda” ile Özden Demir aldı. Ahmet Mülayim ve Pınar Gürbüzoğlu ise “Oray ve Galat-Meşhur” adlı senaryolarıyla jüri tarafından mansiyon ödülüne layık görüldüler.
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