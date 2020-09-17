'17. Gümüşlük Müzik Festivali' sona erdi!

Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu ile Hollandalı enerji firması Volta Energy’nin destekleriyle gerçekleşen 17. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, dünyada az sayıda örneğine rastlanan ve Türkiye’de ilk defa yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil enerji ile 10 bin civarında sanatsever ve çevre dostuyla buluştu.
Gümüşlük, Müzik Dünyasının Ünlülerini Ağırladı
Rosanne Philippens & Michail Lifits konseriyle başlayan festivalde, Fransız piyanist Jean-Marc Luisada; Can Çakmur - Deniz Şensoy - Jamal Aliyev Trio'dan oluşan üçlü; Hollandalı Yuri Honing Acoustic Quartet; saksafoncu ve şarkıcı İsrailli Daniel Zamir; Etiyopya kökenli ünlü İsrailli şarkıcı, saksafoncu ve besteci Abate Berihun & ADDIS KEN Project gibi müzisyenler izleyici ile buluşurken konserler, Çağ Erçağ - Erkin Onay - Gülsin Onay Trio'nun, genç yaşta kaybettiğimiz viyolenselci Benyamin Sönmez anısına verdikleri konserle son buldu.
Müzik ve Sanatın Yanında Sosyal Projeler de Vardı
17. yılını geride bırakan festivalde, dünyanın önde gelen klasik müzik sanatçılarının konserlerinin yanı sıra bu yıl ilk defa programa film gösterimleri, Gümüşlük Festival Akademisi kapsamında genç müzisyenlere yönelik etkinlikler ve sergiler de gerçekleştirilirken; festivalin üstlendiği “yeşil” misyona paralel olarak çevresel sorunlara ve sosyo-kültürel yerel değerlere dikkat çeken panel ve etkinliklere de yer verildi.
Bu yıl ilk defa festival programına dahil olan, Başka Sinema projeler direktörü Azize Tan’ın küratörlüğünde bir araya getirilen, “Yeşil Perde” açık hava film gösterimleri, Hollanda Kraliyet Başkonsolosluğu Kültür Başmüşaviri İpek Sur Van Dijk ve festival ile birlikte yaratılan, enerjisini yeşil enerjiden alan sinema projesi, müzik, çocuk ve çevre temalarına odaklanan filmlerin yanı sıra, Bodrum’da yaşayan kadın yönetmenlerin filmleri ve Bodrum’un sosyo-kültürel özelliklerine değinen kısa belgeselleri de kapsıyordu.
Yiğit Uygur Sergisini Görmek için Son Günler
17 yıldır dünyaca bilinen klasik müzik ve caz sanatçılarına Bodrum’un eşsiz mekanlarında ev sahipliği yapan, aynı zamanda Gümüşlük Festival Akademisi kapsamında genç müzisyenlere eğitim fırsatları sunan festival “Gümüşlük, Müzisyenler ve Kadın” temalı sergi programıyla da dikkat çekti.
Civan Canova’nın “Gümüşlük” resim sergisi, Herodot Üçüncü Yaş Akademisi ortaklığıyla gerçekleşen Jak Kohen anısına “Müzisyenler” fotoğraf sergisine ev sahipliği yapan festival mekanlarından Toprak Ev’de açılan Yiğit Uygur’un “Kadın” temalı fotoğraf sergisi ise festival sonrasında 27 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.
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