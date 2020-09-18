'Nil’de Ölüm' filmi Agatha Christie’nin doğumgününü kutluyor!

15 Eylül 1890 tarihinde dünyaya gelen Agatha Christie, hayatı ve eserleriyle bugün yeniden anılıyor.
Agatha Christie, yazdığı polis romanları; zekası, yeteneği, nezaketi ve keskin gözlemciliği ile öne çıkan özgün karakteri “Hercule Poirot” ve edebi dili ile dünya edebiyatında kendine özgü bir yerin sahibi oldu.
Büyük hayran kitlesine sahip, klasikleşmiş romanları beyaz perde de coşkuyla izlendi.
Ekim ayında Avrupa’da ve Türkiye’de gösterime girecek olan Death on the Nile / Nil’de Ölüm, bu yapımlardan biri olmaya hazırlanan, sofistike atmosferiyle öne çıkan cüretkar bir gizem-gerilim filmi.
Merakla beklenen filmin yönetmeni Kenneth Branagh ve başrol oyuncuları Agatha Christie’nin 130’uncu doğum gününe özel naif ve güzel bir kutlama mesajı hazırladı.
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