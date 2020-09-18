'Radyoaktif' vizyonda!

Radioactive / Radyoaktif, iki dalda birden Nobel Ödülüne layık görülen tek bilim insanı olan Marie Curie’nin, tutkulu ilişkileri, çığır açan buluşları ve bu buluşların onu ve dünyayı bekleyen sonuçlarıyla birlikte, izleri asla silinmeyecek hikâyesine doğru çıkılan bir yolculuk.
Marie Curie’nin kendisi gibi bilim insanı olan Pierre Curie ile tanışıp evlenmesinden sonra birlikte radyoaktiviteyi keşfeden çift, bilimi yepyeni bir yola sokar.
Curie’lerin dünyayı değiştiren dehaları ve kazandıkları Nobel Ödülü, özverili çifti uluslararası çapta ilgi odağı yapar.
Marie Curie rolünde Oscar adayı oyuncu Rosamund Pike’ı izleyeceğimiz filmde Pike’a, İngiliz oyuncular Sam Riley ve Aneurin Barnard eşlik ediyor.
Ülkemizde 18 Eylül’de vizyona giren Radioactive / Radyoaktif, Curie’nin çalışmalarının, yine dönüştürücü etkileri ve tehlikeli yan ürünleriyle 20. yüzyıla ve hayatlarımıza nasıl şekil verdiğini cesur bir tasvirle anlatıyor.
Yönetmen: Marjane Satrapi
Senaryo: Jack Thorne
Oyuncular: Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard, Jonathan Aris, Sian Brooke, Corey Johnson, Simon Russell Beale
Tür: Dram, Macera, Gerçek Hayat Hikayesi
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