6.09.2020
'After Paramparça' 18 Eylül’de vizyonda!
Hardin’i aklından çıkaramasa da onun yapacağı bir hatayı daha kabullenemeyeceği için kendini derslerine, işine vermeye çalışır.
Bu sırada Tessa’nın çalışma arkadaşı Trevor, genç kadınla yakından ilgilenir.
Tessa bu ilgiden fazlasıyla memnundur.
Tessa’yı kaybettiğini düşünen Hardin, kirli geçmişinden ve travmalarından ancak onun sayesinde kurtulabileceğine inanır ve Tessa’yı geri kazanmak için çabalar.
Tüm yanlış anlaşılmalarına ve karşılaştıkları zorluklarına rağmen Tessa, Hardin'e karşı hissettiği çekimi inkar edemez.
Uzaklaşmayı denese de o kadar kolay olmayacaktır.
Hayatlarındaki tüm iniş çıkışlara ve yanlış anlaşılmalara rağmen, Hardin ve Tessa birlikte olmak için savaşacaklar.. Evren onların ayrı olmalarını istese bile.
“İnternetten Çıkan Edebiyat Fenomeni” After serisinin ikinci filmi After We Collided / After Paramparça, 18 Eylül’de hayranları ile sinemada buluşacak.
15 ülkede Eylül ayında gösterime girecek filmin fanatik takipçileri sinemaya gitmeye hazırlanıyor.
Serinin ilk filmi, Nisan 2019'da gösterime girdiğinde Almanya ve İtalya dahil 17 uluslararası ülkede gişede bir numara oldu ve o zamandan beri dünya çapında 70 milyon doların üzerinde hasılat elde etti.
Anna Todd’un çok satan romanından uyarlanıp beş kitaptan oluşan kitap serisi Wattpad’de fanfiction olarak başlayıp sonrasında 1,5 milyardan fazla okura ulaşıp geniş bir hayran kitlesi elde etmiştir.
İlk film After'ın büyük başarısının ardından filmin hayranlarının yoğun isteği üzerine 2. film After We Collided çekildi.
"Afternators" olarak bilinen tutkulu hayran kitlesine hizmet eden filmde romanın orijinaline mümkün olduğunca sadık kalındı.
Filmin başrollerinde Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin ve Dylan Sprouse yer alırken, ilk filmde yer alan oyuncular Shane Paul McGhie, Khadijha Red Thunder, Inanna Sarkis, Pia Mia, Samuel Larsen, Dylan Arnold, Selma Blair’ın yanı sıra filme yeni katılan Candice King, Charlie Weber, Louise Lombard, Rob Estes ve Karimah Westbrook gibi bir çok isim rol alıyor.
Yönetmenliğini, Cruel Intentions, The Sweetest Thing ve Just Friends gibi yapımlarla bilinen Roger Kumble'ın üstlendiği film, Anna Todd'un After We Collided adlı kitabına dayanarak Mario Celaya tarafından uyarlandı.
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