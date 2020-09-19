Bozcaada Caz Festivali’nin 2020 Keşif programı sona erdi!

Bozcaada Caz Festivali, müzikten gastronomiye, kültür politikalarından Bozcaada tarihine uzanan zengin BCF Keşif programı ile seyircisine bu yıl çevrimiçi kanallarından ulaştı.
Ağustos ayı boyunca 100’e yakın konuk ve sanatçının ağırlandığı, 20’den fazla çevrimiçi panel ve sohbetin yanı sıra, Korhan Futacı ile Bozcaada Ensemble Bozcaada’da kaydettikleri performanslar ve adalılarla yapılmış özel söyleşilerin de yer aldığı BCF Keşif kapsamında, ilhamını Bozcaada’dan alan özgün şarkılardan oluşan bir müzik albümü de yayınlandı.
Arşiv değerindeki programlara festivalin Spotify ve YouTube kanallarından ulaşılmaya devam ediyor.
2021 programının hazırlıklarına başlayan Bozcaada Caz Festivali, 16-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında 5. kez gerçekleşecek.
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