'Bozcaada Caz Festivali' Temmuz’da!

allaturca ve 3dots’un ortaklığıyla 17-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında Bozcaada’da gerçekleşecek festival, iyi müzik arayanlar kadar doğa ve gastronomi tutkunlarına da seslenen programıyla, 2020 yazının en doyurucu etkinliklerinden biri olacak.
Biletleri kısa sürede tükenen Bozcaada Caz Festivali’nin İlk Avantajlı Dönem bilet satışları ise bugün biletix’te başladı!
Açık hava enerjisi ile caz ve doğaçlama müziği buluşturan Bozcaada Caz Festivali, bu yıl da cazın ustaları ile genç yetenekleri aynı sahnede ağırlayacak ve tatilini iyi müzik dinleyerek geçirmek isteyenlere unutamayacakları bir 3 gün yaşatacak.
Festival ayrıca, adanın farklı noktalarında gerçekleşecek sürpriz konserleri, gastronomi ustaları eşliğinde yapılacak tadım deneyimleri, çocuklara özel atölyeler, beden odaklı çalışmalar ve Bozcaada keşif rotaları gibi yan etkinliklerden oluşan Keşif programıyla da, enerjisini tüm Bozcaada’ya yaymaya devam edecek.
Yaz planını erkenden yapmak isteyenler için festivalin erken dönem avantajlı biletleri bugün (28 Ocak) satışa sunuldu.
Müzikseverlerin biletix’ten satın alabilecekleri biletlerin İlk Avantajlı Dönem satışı 31 Ocak Cuma günü gece yarısına kadar devam edecek.
Cazın ustalarını Bozcaada’da ağırladı
2017’den beri Bozcaada’yı müzikseverlerin uğrak yeri haline getiren Bozcaada Caz Festivali, genç yaşına rağmen, Türkiye’nin önde gelen müzik etkinliklerinden birine dönüştü. Geçtiğimiz yıl, aralarında Londra Caz Festivali, Stockholm Caz Festivali, North Sea Jazz gibi önemli müzik etkinliklerinin de olduğu Avrupa Caz Ağı’na katılan ve adını uluslararası alanda da duyurmaya başlayan festival, bugüne kadar Yussef Dayes, Erik Truffaz, Erkan Oğur, Elif Çağlar, Volkan Öktem, Sarp Maden, Alp Ersönmez, Korhan Futacı, Birsen Tezer, İmer Demirer gibi bir çok usta ismi sahnesine konuk etti.
Erişilebilir ve çevre dostu festival
İnsana, hayvana ve çevreye saygılı, eşitlikçi politikalarıyla da dikkat çeken Bozcaada Caz Festivali, geri dönüşümle yeniden yapılandırdığı sahnesi ve alandaki atıkları en aza indirmeye yönelik örnek çalışmalarıyla, eğlence sektöründe ileri dönüşüm (upcycle) bilincini uyandırdı. Geçen yıl Erişilebilir Her Şey İnisiyatifi’nin desteği ile başlattığı ve fiziksel düzenlemelerden sosyal medya iletilerine dek, engellenen bireylerin festivale katılımlarını artırmaya yönelik attığı somut adımlarla da Türkiye’nin erişilebilir ilk festivali oldu.
Biletler: biletix.com
İlk Avantajlı Dönem (28-31 Ocak 2020): 240 TL
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