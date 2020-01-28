Hashtag filminden ön afiş ve teaser!

Hashtag filminin ön afiş ve teaser’ı görücüye çıktı!
Senaryosunu Özden Uçar ve Onur Böber’in birlikte yazdıkları film, zamana yenik düşmüş, sıradanlaşmış ve çıkış arayan bu altı fenomenin bir dağ evinde yaşadıkları gerilimli ve korku dolu anlara odaklanıyor.
Kendilerini deneysel bir filmin içinde bulan, gerçeklikle bağları kopan gençler nasıl bir olayın içine düştüklerini anlamaya çalışırken bir yandan da başlarına gelen bu olaydan kurtulmaya çalışırlar…
Hashtag korku sinemasına farklı bir açıdan bakarak, sosyal medyada ünlenmiş fenomenlerin yüreğine korku salıyor!
Yüzleşmeye hazır olun!
Özüm Çakır, Ela Yörüklü, Gülderen Güler, Burak Çoban, Ergülcan Akıncıoğlu, İrem Diri, Eren Emingil ve Elif İlkim Katmerci’nin rol aldığı Hashtag, 24 Nisan’da CGV Mars dağıtımıyla vizyonda olacak.
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