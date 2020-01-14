'Hashtag' 24 Nisan’da vizyonda!

Giderek kendilerini yenileyemedikleri ve arkalarından gelen yeni nesille rekabet edemez hale düştükleri için sıradanlığa düşmüş, kazançları azalmaya başlamış bir halde çıkış yolu aramaktadırlar.
Geçmişte yaşadıkları bir olay nedeniyle uzun süredir bir araya gelmeyen grup, bir yapım şirketinden aldıkları ilginç bir film görüşmesi çağrısı üzerine bir araya gelirler.
Damla ve diğerleri yapım şirketinin ofisinde, kendilerini karşılayan asistan kızdan filmle ilgili bilgileri alırlar.
Hiç görmedikleri bir yönetmen ve senaryo olmamasına karşın film teklifini kabul eden grup, çekim mekanı olan görkemli dağ evine giderler.
Ayşen Tan Yıldırım’ın yapımcılığında Başaran Şimşek’in yönettiği film; bir zamanlar sosyal medya fenomeni (influencer) olan Damla, Balaban, Öner, Gülben, Yaman ve Eylem’in başına gelenleri anlatıyor.
Senaryosunu Özden Uçar ve Onur Böber’in birlikte yazdıkları film, zamana yenik düşmüş, sıradanlaşmış ve çıkış arayan bu altı fenomenin bir dağ evinde yaşadıkları gerilimli ve korku dolu anlara odaklanıyor.
Kendilerini deneysel bir filmin içinde bulan, gerçeklikle bağları kopan gençler nasıl bir olayın içine düştüklerini anlamaya çalışırken bir yandan da başlarına gelen bu olaydan kurtulmaya çalışırlar…
Hashtag korku sinemasına farklı bir açıdan bakarak, sosyal medyada ünlenmiş fenomenlerin yüreğine korku salıyor! Yüzleşmeye hazır olun!
DAMLA
Özgüveni yüksek, ukala, kendini beğenmiş, her konuda muhakkak söyleyecek bir sözü olan ve asla birinciliği kimseye kaptırmamaya niyetli bir fenomen Damla… O yüzden bu sinema filmi onun için çok önemli, günde milyarlar kazansa da kanalından, eğer bir film yıldızı olursa, diğer influencerlardan sıyrılıp, istediği saygın şöhrete kavuşacak.
GÜLBEN
Tek yaptığı makyaj videoları paylaşmak olan, biraz da korkak bir arkadaşımız, Damla ile iyi geçinmeye çalışıyor, ondan biraz çekiniyor. Bu sinema filmi onun için acayip bir fırsat.
BALABAN
Balaban'ı şınav çekerken, ağırlık kaldırırken, kameraya kaslarını gösterirken ve en sonunda bir club’da kızlarla dans ederken görebilirsiniz. Bu sinema filmine başvurması da onun için sadece bir macera.
Namı diğer şaka makinesi, sokakta birilerinin suratına su atıp kaçıyor ya da gereksiz şakalarına insanlar bayılıyor ama diğerlerine nazaran daha insaflı. Hayatı komediden ibaret...
YAMAN
Yaman para için her şeyi yapabilecek bir insan… Sokaklarda insanlara para teklif ederek, sınırlarını test etmekte beis görmüyor.. O da para ün ve şöhret için her şeyi yapmaya çalışacak. Şansı var mı göreceğiz.
EYLEM
Bu gösterişten uzak, tatlı yogacı kız bunların arasında ne arıyor diye sormak lazım. Belki de hepsinden farklı bir misyonu var!
ASİSTAN KIZ
Çekilecek olan sinema filminin gizemli asistanı… Yönetmenin direktiflerini iletmekten sorumlu, gözlüklü, sıradan görünümlü çok göze batmayan bir kız.
Özüm Çakır, Ela Yörüklü, Gülderen Güler, Burak Çoban, Ergülcan Akıncıoğlu, İrem Diri, Eren Emingil ve Elif İlkim Katmerci’nin rol aldığı Hashtag, 24 Nisan’da CGV Mars dağıtımıyla vizyonda olacak.
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