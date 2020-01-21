'Les Miserables / Sefiller' 31 Ocak'ta vizyonda!

Ekibin deneyimli üyelerinden Chris ve Gwada ile birlikte çıktığı devriyelerde mahalledeki çeteler arasındaki gerginliği fark eder.
Bir tutuklama esnasında olay kontrollerinden çıkar ve bu sırada farkında olmadan bir drone tarafından çekilirler.
Artık Stéphane ve ekibi gittikçe büyüyen bu gerginliğin bir parçasıdır.
2019 Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü’nü kazanan ve dakikalarca ayakta alkışlanan Les Miserables / Sefiller, 2020 Altın Küre Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film adayı ve En İyi Uluslararası Film dalında Oscar adayı oldu.
Victor Hugo’nun ölümsüz eseri “Sefiller”i yazdığı Paris banliyösüne giden yönetmen Ladj Ly, filmde o dönemden bugüne geçen 150 yılda gençlerin öfkesinde hiçbir değişiklik olmadığını gösteriyor.
La Haine (Protesto) ve City of God (Tanrıkent) kült filmlerine saygı duruşu niteliğindeki Les Miserables / Sefiller, 31 Ocak'ta sinemalarda..
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