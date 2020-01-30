39. İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışma Jürisi Belirlendi!

39. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Kısa Film Yarışması filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi.
Ulusal Kısa Film Yarışması, İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla yapılıyor.
Başvuru süreci 24 Ocak’ta tamamlanan Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde bu yıl kısa film yönetmenleri Konstantina Kotzamani ile Gökalp Gönen ve oyuncu Boran Kuzum yer alıyor.
Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 5.000 TL ile ödüllendirilecek. Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) jürisi de yarışmadaki bir filme ödül verecek.
|Konstantina Kotzamani
Konstantina Kotzamani’nin Tüm Kısa Filmleri Özel Bir Bölümle Festivalde
Festivalde bu yıl Yunanistan’ın yükselen yıldızı Konstantina Kotzamani’nin tüm kısa filmleri toplu bir gösterimle izleyiciyle buluşacak.
Kotzamani filmlerinde sevgi ve rüyalar gibi ilkel temaları, gizem ve yaşamın içindeki gerçekdışılığı işliyor.
Kotzamani’nin kısa filmleri Cannes, Venedik, Berlin, Locarno gibi saygın festivallerde dünya prömiyerlerini gerçekleştirdi ve birçok ödül kazandı:
Electric Swan (2019)
Limbo (2016)
Yellow Fieber (2015)
Washingtonia (2014)
Morning Prayers (2013)
Arundel (2012)
|Gökalp Gönen
Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alacak filmler Berrak Çolak, Osman Nail Doğan ve Aslı Ildır’dan oluşan Ulusal Kısa Film Danışma Kurulu tarafından belirleniyor. Danışma kurulunun belirlediği filmler 39. İstanbul Film Festivali’nin 17 Mart 2020’de yapılacak basın toplantısında açıklanacak.
39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma Jürisi
Konstantina Kotzamani
Yunanistan’da doğdu ve büyüdü. Eczacılık öğrenimini tamamladıktan sonra Selanik Üniversitesi Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Kotzamani’nin kısa filmleri Cannes, Venedik, Berlin, Locarno gibi saygın festivallerde dünya prömiyerlerini gerçekleştirdi ve birçok ödül kazandı. İki kez Helen Sinema Akademisi’nin verdiği En İyi Kısa Film Ödülü’nü kazandı ve iki kez Avrupa Sinema Akademisi Ödülleri’nde aday gösterildi. BAFICI, Festival du Nouveau Cinema Montreal, Vilnius gibi festivallerde kısa filmlerinin toplu gösterimleri yapıldı, birçok kısa film festivalinde jüri üyeliği yaptı. Festivalde bu yıl Kotzamani’nin tüm kısa filmleri toplu olarak gösterilecek.
|Boran Kuzum
1989’da Hatay’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnteraktif Medya Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. Kısa canlandırma filmleri Güveç (2010) ve Lumen Forest (2013) sonrasında yönettiği Altın Vuruş (2015) birçok festivalde gösterildi ve birçok ödülün sahibi oldu. Avarya (2019) 38. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Kısa Film Ödülü’nü kazandı. Bağımsız animatör ve yönetmen olarak İstanbul’da çalışmalarına devam etmektedir.
Boran Kuzum
1992’de Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenimine devam ederken Tuba Altın’ın yönettiği Aşka Dokunmak (2012) ve Bir Adam Yaratmak (2014) adlı kısa filmlerde rol aldı. 2015’te Analar ve Anneler adlı TV dizisinde izleyici karşısına çıktı. Ardından Muhteşem Yüzyıl Kösem’de “Sultan Mustafa”, uluslararası üne kavuştuğu Vatanım Sensin’de “Leon”, Şahin Tepesi’nde “Efe” rollerini üstlendi; ilk Türk Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız’da (2019) rol aldı. 2018’de E! Entertainment anketinde “En İyi Uluslararası Aktör” seçildi. 2017’de Onur Ünlü’nün yönettiği Cingöz Recai, 2020’de Caner Özyurtlu’nun yönettiği Biz Böyleyiz filmlerinde rol aldı. 2017-2018 sezonunda Martı oyununda sahneye çıktı.
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