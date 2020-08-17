'17. Gümüşlük Müzik Festivali' 17 Ağustos’ta başlıyor!

Festival, dünyada az sayıda örneğine rastlanan ve Türkiye’de ilk defa yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil enerji ile festivali gerçekleştiriyor olmanın heyecanını yaşıyor.
Bosfor Turizm sponsorluğunda düzenlenen 17. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kontrollü normalleşme sürecinde belirtilen tüm sağlık önlemlerini alarak, kapılarını 17 Ağustos Pazartesi akşamı gerçekleştireceği Rosanne Philippens & Michail Lifits konseriyle bir kez daha Bodrumlu sanatseverler için açıyor.
|Rosanne Philippens
17 yıldır dünyaca bilinen klasik müzik ve caz sanatçılarına Bodrum’un eşsiz mekanlarında ev sahipliği yapan, aynı zamanda Gümüşlük Festival Akademisi kapsamında genç müzisyenlere eğitim fırsatları sunan festival, bu sene kapsamını ilk defa genişleterek Başka Sinema direktörü Azize Tan’ın küratörlüğünde müzik, çocuk ve çevre temalarına odaklanan film seçkisini programına dahil ediyor.
|And Then We Danced
Festival kapsamında gerçekleşecek konser, film gösterimleri ve sergilere paralel olarak çevresel sorunlara ve sosyo-kültürel yerel değerlere dikkat çeken paralel etkinlikler gerçekleşecek.
Dünyada az sayıda örneğine rastlanan ve Türkiye’de ilk defa yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil enerji ile gerçekleştirilecek 17. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali hakkında detaylı bilgi ve etkinlikler programı için..
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