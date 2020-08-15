Kız arkadaşı Hee – Soo, Bay Kang’ın zayıf noktasıdır.
Onun sadakatsizliğinden şüphe duyan Kang, Sun – Woo’ya sorunu halletmesini emreder.
Sun – Woo, Hee – Soo’yu başkasıyla yakalar, fakat onların hayatını bağışlar.
Kang kızgındır ve adamlarına Sun – Woo’yu yakalamalarını emreder.
Kim Jee Woon’un yönettiği ve Lee Byung – Hun, Kim Young Chul, Shin Mina ile Hwang Jung – Min’in oynadığı Dalkomhan insaeng / Acı Tatlı Hayat / A Bittersweet Life, 07 Temmuz 2006’da Bir Film dağıtımıyla Eflatun Film tarafından vizyona çıkarıldı."
Finaline kadar bir türlü ölmeyen, ölemeyen, hatta çok güzel ölemeyen 'mafyöz' bir genç adamın klas, stilize ve -durum icabı- hayli abartılı intikamına tanıklık ettiğimiz, mükemmel bir film..
Bilahare bir arkadaş, yönetmenimizin 2003 yılında Janghwa Hongryeon gibi bir güzelliği yarattığını hatırlattı ki, bu durumda bana da "hımm." demek düştü çaresiz..
Yakışıklı adamımızın finalde -nihayet- şahane bi şekilde ölümünden sonra geçilen kısa sekansta anlıyoruz ki filmin başında ve sonundaki 'usta-çekirge' diyalogları pek önemli, pek manidarmış..
Bu sekansa uyanamayıp, filmin en can alıcı öneme haiz bu kısmını, ölen esas oğlanın ahiretteki hallerinin naklen yayını gibi izleyenler (belli ki aramızda bunlardan bulunuyor) çok şey kaçırmış olmaktadırlar ki bu da kanımca, yönetmenin büyüklüğüne önemli bir delil teşkil etmektedir..
Aşkı ve onuru için, tam da hayal ettiği gibi 'ölen' Sun – Woo, 'gerçek olamayacak kadar güzel' bir rüyadan mutlulukla uyanırken, bizi de 'bir hoş' etti gitti, vesselam..
Dalkomhan insaeng / Acı Tatlı Hayat / A Bittersweet Life
Senaryo: Dong-Cheol Kim, Jee-woon Kim
Oyuncular: Byung-hun Lee, Min-a Shin, Yeong-cheol Kim, Hwang Jung – Min
Yapım: 2005, Güney Kore, 119'
9 /10
(İşbu yazı 2006 yılında yazılmıştır)
Yorum Gönderme