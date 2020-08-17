Fakat hastası Henry’nin intiharının ardında bir gizem saklıdır.
Sam, Henry’nin hayatının derinlerine indikçe kendi hayatında bazı değişiklikler olmaya başlar.
Sam, artık neyin gerçek, neyin hayal olduğunu, nerede kendisinin bittiğini ve nerede Henry’nin başladığını anlayamaz duruma gelmiştir.
Marc Forster’in yönettiği ve Ewan McGregor, Ryan Gosling, Kate Burton ile Naomi Watts’ın oynadığı Stay / Gitme, 14 Temmuz 2006’da Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarıldı."
'Gerçek' ile hayâl, yaşayanla ölüler arasındaki sınırları kaldırmış, çarpıcı ve -meraklısı için- gayet haz verici, 'mümkünse hiç bitmesin' tadında bir güzel film..
Ryan Gosling adında müthiş bir aktörün 'canlandırdığı' kazazede Henry'nin birkaç dakikalık duygu akışının ya da bilinçaltı faaliyetinin beynin öngörülemeyen tuhaf fonksiyonları nezaretinde ve -yine o- bilinçaltının tekinsiz labirentlerine dönmüş New York şehri dahilinde ırgalanıp da durulduğu görsel bir ziyafet..
Tıpkı dehşetten kaçtığımız ya da kurtuluşa koştuğumuz, kan ter içinde nefes nefese kalıp bir de ardımıza baktığımızda bir arpa boyu yol alamadığımızı gördüğümüz kâbuslar benzeri, bitmek bilmez kaotik merdivenlerden tekrar başa dönmeler; akla ziyan..
Zavallı Henry'nin striptiz kulübünde baldır-bacak yerine -bir klasik olarak- yaşamının film şeridini perdede, ağlayarak izlemesi; dayanılmaz..
Filmin 'deja vu' ya da beynin bir nevi patinaj yapmasına örnek, birkaç sahnesinden en lezizi: (iki kez tekrarlanan) yüksek bir binadan iplerle piyano indiren piyano taşıyıcıları ve o anda oradan annesiyle geçen çocuğun balonunu kaçırmasi idi.. ki bu sahne, başyapıt bir sürrealist tablo karşısında ancak hissedebileceğime benzer bir coşkuya gark eyledi beni..
Velhasılı kelâm, tüm film karakterleriyle birlikte, izleyenleri de bir anafor gibi bu gerçeküstü dünyanın içine çeken, bir yandan da insana/izleyiciye kendi gerçekliğini soruşturtan, 'paranoyak etkili' Stay, baştan sona bir hayali yaşattı bize..
Ta ki en sonunda, gerçeğin ne olduğunu anladık..
Ama yine de o kadar emin olmayalım; son tahlilde, "bir film ancak bir hayal kadar gerçektir" derim ben..
Stay / Gitme
Yönetmen: Marc Forster
Senaryo: David Benioff
Oyuncular: Ewan McGregor, Naomi Watts, Ryan Gosling, Kate Burton
Yapım: 2005, ABD, 99'
8 /10
(İşbu yazı 2006 yılında yazılmıştır)
Yorum Gönderme