Lee Geum-ja, işlemediği bir suçtan ötürü hüküm giymiş ve bu sebeple de 13,5 yıl süre ile hapis yatmıştır.
Burası bir Kadın Hapishanesidir.
Buradan içeri adımını attığı gün intikam alma sürecini başlatan ve bu amaçla ileride özel bir hizmet talep edeceği mahkum arkadaşlarına akla hayale gelmedik güzellikler yapan Lee Geum-ja; kendisini bu duruma sokan kişiyi bizzat kuracağı mahkemede yargılayacağı günün hayaliyle yaşamaktadır."
İntikam soğuk yenen bir yemektir..
Bu filmde yemek/intikam, zaten soğuk yenen bir pastadır ve üstelik buz gibi bir havada yenmektedir..
Ayrıca pasta, insanlara minicik çocuklarının ölümlerini doğum günüymüşcesine hatırlatandır, ve insanın kendinden alacağı intikamın da silahıdır..
Şiddetin estetiğini yaptığı kadar, kara mizahtaki ustalığıyla da göz kamaştıran yönetmen Park, belki de 'İntikam Üçlemesi'nin bu son filminin şerefine üflemektedir pasta üzerindeki mumları..
Öte yandan, ailelerin etkin katılımıyla oluşturulan 'toplu intikam' sahnesinin adeta 'şölen' havası da, aynı kutlamanın ince düşünülüp planlanmış bir başka ayrıntısı gibi durmakta..
Bu filmin bana - belki de bir çoğumuza- bir zamanlar çocukluğumun adeta misketten ibaret o rengarenk dünyasına, çocuk kurbanların göz yaşartan masumiyeti eşliğinde bir hüzün yolculuğu yaptırtması.. ve onun umulmadık bir şekilde taa Kore'den çıkıp gelmesi sinema sanatının büyük gücünü vurgulamakta..
İstanbul Film Festivali'nde, kendisini ve biz izleyeni -durmaksızın- zerafetten kabalığa, sonra yine zerafete savuran olağanüstü kurgusu başta olmak üzere her yönüyle mükemmel, hem de çok cesur bir film izledik dün gece..
Velhasıl, Çincalhan Kımcaşi, 'suç ve intikam' üzre çok sorular sordu bize, çok sorular sorduk kendimize..
Chinjeolhan geumjassi / İntikam Meleği / Çincalhan Kımcaşi / Lady Vengeance / Sympathy for Lady Vengeance
Yönetmen: Chan-wook Park
Senaryo: Seo-kyeong Jeong, Chan-wook Park
Oyuncular: Yeong-ae Lee, Min-sik Choi, Shi-hoo Kim
Yapım: 2005, Güney Kore, 115'
9 /10
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