Prof. Humbert, orta yaşın üzerinde bir yazardır.
Bir süre için Charlotte Haze’in evinde kiracı olur.
Bu süreçte onun kızı Lolita’ya vurulur.
Lolita henüz 15 yaşındadır.
Profesörün, kendisi ile ilgili sıra dışı fantezileri vardır.
Bunları günlüğüne özgürce kayıt eder.
Lolita’ya yakın olabilmek için annesi ile evlenir.
Charlotte bir gün onun günlüğünü bulur ve okudukları karşısında dehşete düşerek kendini sokağa atar.
O sırada da bir kaza sonucu ölür.
Humbert, bu gerçeği Lolita’dan saklar, ve onu yanına alarak bir yolculuğa çıkar."
Daha önceleri sinemada izlediğim ve anımsadığım kadarıyla pek 'vasat' ama çok daha 'cüretkâr' olan Adrian Lyne'in filmine nazaran; yeni seyrettiğim ve adeta büyülendiğim Stanley Kubrick'in bu Lolita'sının oldukça mutaassıp halini, haliyle biraz yadırgadım doğrusu..
Yeni izlediğim bu 'eski film'in en büyük artısı, tüm film adeta onun performansını göstermesi için çekilmiş gibi duran Quilty rolüyle Peter Sellers idi..
Lolita`nın annesi rolünde Shelley Winters'in oyunu da ayrı bir güzellik idi; ama, o suratsız James Mason yüzünden biz Türklere -belki elinde olmadan- ettiği o hakaret için, kendisine teessüflerimizi bildiriyoruz..
Bir de Kubrick'in, 'Lolita mağduru' zavallı Humbert Humbert'ı daha bir harcamaya kalkışarak, özellikle süründürmek istediğini düşünüyorum.. Valla günahı boynuna!.
Lolita
Yönetmen: Stanley Kubrick
Senaryo: Vladimir Nabokov (roman ve senaryo)
Oyuncular: James Mason, Shelley Winters, Sue Lyon, Peter Sellers, Gary Cockrell
Yapım: 1962, İngiltere / ABD, 153'
9 /10
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