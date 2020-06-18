'Sib / Elma' filmini 23 Haziran'a kadar izle!

Japonya’dan İtalya’ya farklı coğrafyalarda geçen bu dört filmlik seçki, önemli bir olay sonucu hayatları değişen karakterlere odaklanırken ev ile dışarısının, kapının ötesindeki gerçeklikle yüzleşmenin, sosyal ilişki kavramının yeni anlamlar kazandığı bu günleri de yansıtan durumlara bakıyor.
Sib / Elma / The Apple
İranlı yönetmen Samira Makhmalbaf’ın Tahran’ın güneyinde yaşanan gerçek bir olaydan etkilenmesi üzerine 18 yaşında çektiği Elma, babaları tarafından 12 yıl boyunca evden çıkartılmayan ikiz kız kardeşlerin hikâyesine odaklanıyor.
Durum komşular tarafından şikâyet edilince 12 yıl sonra ilk defa dışarı çıkan kızların dış dünyada yaşadıkları ve babalarının “korumacı” yaklaşımı genç yönetmen tarafından belgesel ile kurmaca arasında gidip gelen bir üslupla perdeye aktarılıyor.
Elma, Locarno’da FIPRESCI özel Mansiyon ödülünü aldı ve Cannes’da da Altın Kamera ile Belirli Bir Bakış ödüllerine aday oldu.
Yönetmen: Samira Makhmalbaf
Oyuncular: Massoumeh Naderi, Zahra Naderi, Ghorban Ali Naderi
İran | HDD, Renkli, 86’ | Farsça
Türkiye Hakları: Filmartı
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
Gösterim Tarihleri: 18 - 23 Haziran 2020
İçerik gösterimi Türkiye ile sınırlıdır.
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