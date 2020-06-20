A History of Violence / Şiddetin Tarihçesi

Bu ideal yaşam, Tom Stall’ın, bir gece, restoranında gerçekleşen soygun girişimini engellemesiyle paramparça olur.
Tehlikeyi önceden hisseden Tom, harekete geçmiş ve müşterilerini kurtarmıştır ama kendini savunurken iki kanun kaçağını da öldürmüştür.
Kahraman ilân edilen Tom’un hayatı bir gecede değişir.
David Cronenberg’inn yönettiği ve Viggo Mortensen, Maria Bello, William Hurt ile Ed Harris’in oynadığı History of Violence / Şiddetin Tarihçesi, 09 Aralık 2005’de Warner Bros. dağıtımıyla PRA Films tarafından vizyona çıkarıldı."
David Cronenberg, öyküsünün içeriğindeki çarpıcı, sarsıcı şiddete ve cinselliğe rağmen, bildiğimiz ve de hayranı olduğumuz Cronenberg Sineması'na biraz uzak düşen Şiddetin Tarihçesi'yle, elindeki senaryodan yapılabilecek en iyi işi yine çıkarıp önümüze koymayı başarıyor ki kendisini nasıl övsem kifayetsiz kalır valla..
Kötü insan yoktur; iyiliğiyle, kötülüğüyle sadece ve sadece insan vardır..
Yaratılışı değildir kişiyi iyi ya da kötü yapan, seçimidir tamamen..
İyi insan, kötülüğü denememiş/denetilmemiş ya da kötülüğü denese bile, iyi biri olarak kalmayı seçmiş insandır..
Kötü insan ise 'bir şekilde denediği' kötülüğü seçmiş/seçtirilmiş ve kendini belki de bu bataklıktan kurtarabilecek seçimini yapmamış olan kişidir..
'Kötü İnsan' Joey, yaşamının bir döneminde seçimini yapmış 'İyi İnsan' Tom olmuştur..
Gelgelelim, eskiden içinde debelendiği ve bir şekilde kurtulduğu 'kötülük bataklığı' onu kolayca bırakmayacak, kanlı geçmişi onu yeniden yakalayacaktır..
Önce direnecek, sonra gidecek ve geçmişinin, artık son olduğunu umduğu pis kalıntılarından kendini kurtarmaya çalışacaktır..
Yalnız ne çare ki, kanı kanla yıkamak zorundadır..
İşte tam burada ben sana, seçtiğin ve sana yakışan son adınla hitap edeyim Tom'um; eski yaşantını bilemem ama, gördüğüm kadarıyla hiç bir kavgayı sen başlatmadın..
Ki zaten sevgili oğlundan belli, senin karakterinin güzelliği..
Tekrardan ve boğazına kadar girdiğin bataklığa uzatılan bir dal mahiyetindeki şu ailene tutunur ve kendini yukarıya çekersin de, huzurla yaşlanmak için yeniden dönersin o sıcak yuvana..
Amen!.
A History of Violence / Şiddetin Tarihçesi
Yönetmen: David Cronenberg
Senaryo: John Wagner (çizgi roman), Vince Locke (çizgi roman), Josh Olson
Oyuncular: Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt, Ashton Holmes
Yapım: 2005, ABD / Almanya / Kanada, 96'
9 /10
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