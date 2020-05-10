'OMM' Sanatseverle Buluşmaya Devam Ediyor!

|ADA
Canlı Söyleşi Serisi Instagram’da Nisan ayı itibariyle gerçekleştirmeye başladığı canlı söyleşi serisi ile OMM, Perşembe ve Pazar akşamları @ommxart instagram hesabından takipçileriyle buluşuyor.
Ansen, Dilara Fındıkoğlu, Ersin Han Ersin, Osman Özel dahil olmak üzere farklı alanlarında çalışmalarını sürdüren sanatçılarla gerçekleştirdiği söyleşilerin ardından OMM, 10 Mayıs Pazar günüsaat 21.00’de Şubat ayında ziyarete açılan etkileşimli kinetik heykel “ADA”’nın yaratıcısı, sanatçı Karina Smigla-Bobinski’yi ağırlamaya hazırlanıyor ve takipçilerini Bobinski’nin OMM’da gerçekleştirdiği interaktif sergisi “ADA”; sanatçının etkileşimli eserleri ve izolasyon süreci üzerine keyifli bir sohbete davet ediyor. (Karina Smigla-Bobisnki ile gerçekleşecek sohbetin dili İngilizce olacaktır.)
OMM Atölye
Evlerimizde geçirdiğimiz salgın dönemi için özel olarak tasarladığı atölye programıyla OMM, evde kalınan bu süreçte sanatla iç içe vakit geçirmek isteyenlere bir alternatif sunuyor.
Sanatçılar ile tanışmayı ve birlikte üretmeyi hedefleyen yetişkin ve çocuk atölyeleri, müzenin kapalı olduğu bu dönemde dijital platform Zoom üzerinden canlı olarak gerçekleşiyor ve tüm sanatseverlerle buluşuyor.
9 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında her Cumartesi saat 16:00-16:40 arasında gerçekleşecek atölye programında Üç Boyutlu Kartlar, Süt ile Ebru Desenleri, Kolaj, Şablon Baskı ve Origamiden Heykeller konu başlıklı atölyeler yer alıyor.
OMM, Anneler Günü’nü ise 10 Mayıs, Pazar günü 16:00-16:40 saatleri arasında“Kağıt Hamurundan Hediye” isimli özel Anne-Çocuk atölyesiyle kutluyor.
Ücretsiz gerçekleşen Zoom atölyelerine egitim@omm.art adresine e-posta göndererek katılınabiliyor.
Çevrimiçi OMM Google Play ve App Store’dan indirilebilen OMM Mobil uygulamasında “Vuslat” sergisindeki eserler yer alıyor ve müzeden güncel haberler takip edilebiliyor.
|Karantinadan Notlar
Video: “Karantinada”
Resmi karantinada 14 gün geçiren fotoğrafçı Osman Özel’in bu süreçte bir araya getirdiği Karantinadan Notlar çalışması kapsamında serinin üçüncü parçası olarak hazırladığı “Karantinada” isimli etkileyici kısa filmi OMM Journal‘da izlenebiliyor.
OMM Studio Her Pazartesi OMM Studio kapsamında gerçekleşen atölye ziyaretleri sonrasında sanatçılarla yapılan röportajlar OMM Journal’dan okunabiliyor, eserlerin “yapım aşaması” videoları @ommxart’tan izlenebiliyor.
OMM Mixtapes Spotify’da OMM ekibinin derlediği çalma listeleri her Çarşamba, sanatçılarla iş birliği sonucunda biraraya gelen çalma listeleri ise her Cuma OMM’un Spotify hesabında dinlenebiliyor.
OMM’un gerçekleştirdiği dijital etkinlikleri @ommxart instagram hesabından takip edebilirsiniz.
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