Ender rastlanan bir anlayış ve sezgi gücü ile hayvan davranışlarını inceleyen film, son derece heyecan verici sahnelerle geliyor karşımıza.
Yumurtadan çıkmakta olan bir civcivi, güneş altında kuruyan bir deniz anasını ya da kendisinden büyük olan avını usulca yutan bir yılanın hareketlerini yakından izlememize imkan veriyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Ünlü belgesel film Microcosmos'un yaratıcılarının diğer bir eseri olan bu belgesel, Evren'in mutlak boşluk içinde "pıt" deyu yaratılmasını, içinde güneşimizin de bulunduğu milyonlarca ateş toplarını ve güneşinden kopan minik bir ateş topu olan Dünya'nın bir 'yaşam ortamı' haline gelmesini anlatarak başlayan, nefes kesici bir destan..
Afrikalı ve 'tanrısal' edalı bir anlatıcının -Evren'i temsil ettiğini düşündüğümüz- bir kazanın başında 'çorba' karıştırıp, kumla oynaması, bir yandan da yaratılış hakkında söylediği -kafaya çivilenesi- şahane sözler, pek güzel idi..
Bu arada film, bütün bu anlatılanların ve olağanüstü güzellikteki görüntülerin içine sindirilen mizahın, Genesis / Yaratılış'ın kökeninde yer aldığı gerçeğini de bize gösterir gibidir..
'Ana zikir' de şudur; doğum, aşk (üreme) ve ölüm döngüsü, canlı ya da cansız her şeyin uymak zorunda olduğu bir gerçek ve de bir yolculuktur.. zaten 'Zaman' da, bu nedenle vardır ya..
Genesis / Yaradılış: Büyük Sır
Yazan ve yönetenler: Claude Nuridsany, Marie Pérennou
Anlatıcı: Sotigui Kouyaté
Yapım: 2004, Fransa / İtalya, 81'
7 /10
Yorum Gönder