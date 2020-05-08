'Amatörle Karşı Karşıya' Belgeseli Online Gösterimde!

Türkiye’nin en çok amatör kulübe sahip mahallesi olan Çamdibi Mahallesi’nden (İzmir) yola çıkan belgesel, Türkiye’deki amatör futbolun derinliklerine iniyor.
Belgeselde, amatör futbolculuğun sorunları ve imkansızlığını gözler önüne seren hikayeler, ‘Türkiye’de neden futbolcu yetişmiyor’ sorusuna alternatif cevaplar üretiyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli belgeselde, maçlarına sağlıkçı gelmediği için türlü mücadelelere girişmiş, yaptığı boykotlar sonucu ceza almış, takımı küme düşürülmüş, şampiyonluk kupasını sahada bırakmış Hilmi Bayer’in;
Çocukluğundan beri kulüp başkanlığı yapan, hayatını bir amatör futbol kulübüne adamış Yahya Başkan’ın;
Futbolcu olmak için küçük yaşlardan beri çabalayan Kadircan’ın;
Yaşadıkları onca sıkıntıya rağmen yaptıkları işten keyif alan, mücadeleyi bırakmayan nice amatör futbol sevdalısının hikayelerini izleyebilirsiniz.
Amatör Futbol Adına İlk Yapım
Eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken yapım, Türkiye’de amatör futbolu mercek altına alan ilk proje konumunda.
Amatörle Karşı Karşıya Türkiye’de futbolla ilgilenen amatör sevdalıları için bir manifesto niteliğinde.
Belgesel, amatör futbolcuların yaşam şartlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
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