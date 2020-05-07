Demircilik işiyle iştigal eden genç bir adam olan Balian, ailesini kaybetmiştir, ve kader onun için bambaşka bir plan hazırlamaktadır.
Bir süre sonra şövalye ünvanı alan Balian için ardından aşk kapıyı çalacak ve yüreğine aşk ateşi düşecektir.
Bir prensese gönül vermiştir.
Yüz yıl önce Kudüs’ü kuşatan Haçlılar’ın kaderini de artık bu şövalye belirleyecektir.
Kader, kusursuz bir biçimde işlemektedir.
Genelde epik filmlere imza atan Ridley Scott, iddialı bir oyuncu kadrosu ile tarihi bir olaya ışık tutuyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Filmi izlerken beni en çok şaşırtan şey, Selahaddin'in ordusu Kudüs kapılarını zorladığında kendimi Haçlılar'ın tarafını tutarken yakalamam idi..
Bu duygudan sıyrılmaya çalıştıysam da bu pek mümkün olamadı..
Pek insani bir şey olan "güçsüzden yana olmak" dürtüsü, sanırım dini-milli hassasiyetleri falan pek takmıyor..
Öte yandan bu hassasiyetleri yok saymak da anlamsız; özellikle, her haliyle 'karizmatik' Selahaddin'in göründüğü bazı sahnelerde gururlanıp kabardığımı inkar edecek değilim..
Filmin özü, bir gerçeği gözümüze gözümüze sokmakta.. ki tarihteki birçok savaşın ve katliamların sebebi ya doğrudan ya da dolaylı olarak din kaynaklıdır, ve de bunun böyle olduğunu görüp söyleyenler ise, hangi dinden olursa olsunlar birer su katılmamış kâfirdirler.. Allah muhafaza!.
Kingdom of Heaven / Cennetin Krallığı
Yönetmen: Ridley Scott
Senaryo: William Monahan
Oyuncular: Orlando Bloom, Liam Neeson, Eva Green, David Thewlis, Ghassan Massoud
Yapım: 2005, ABD / İngiltere / İspanya / Almanya, 144'
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