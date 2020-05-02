10.05.2020
2 Genç Kız
2 Genç Kız, 29 Nisan 2005’de vizyona girdi.
Handan ve Behiye iki genç kızdır.
Handan’ın annesi Leman, 35 yaşlarında alımlı bir kadın olup, kendisine ve kızına bakmak için metreslik yapmaktadır.
Behiye’yi Handan’dan kıskanmaya başlayan Leman, bu arkadaşlığı engellemeye çalışır.
Handan’ın amacı, kendisini ve annesini terk eden babasının yanına gitmektir.
Dar gelirli bir ailenin kızı olan Behiye de plânında Handan’a yardım eder.
Filmin mmknmrtb notu ::
'İstisnasız bütün erkekler kötüdür, hatta iğrenç hayvanlardır' ana fikrine sahip bu film, kötü bir hikâyeden kaynaklanan zayıf senaryosuyla pek de etkileyici olamıyor maalesef..
İki genç kız ve Avşar Kızı'mız, son derece yapmacık tavır ve diyaloglarıyla, sadece pis pis gülmemize neden olurken, yönetmenliğini 'genel olarak' beğendiğim Kutluğ Ataman'ın, az ışıkla 'kara film' yapma çabası ise biraz acemice geldi bana..
6 /10
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