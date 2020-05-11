Yönetmen John Waters filmi hakkında şöyle konuşmuş:
“Ben hiç seks komedisi yapmamıştım. Başından yaralananların çok küçük bir bölümünün, kontrol altına alamadıkları tensel bir şehvete kapıldıkları fazla bilinmez. Sanırım bunun tam terimsel karşılığı 'uygun olmayan cinsel davranş'. Ben bu fikrin filizini alıp, bir mahalleyi ele geçiren seks bağımlıları hakkında bir filme dönüştürdüm. Annen ve teyzen kendi mahallende bir hoppaya dönüşseler ne olurdu? Tam da büyürken, çocukların kendi akrabaları hakkında hayal edebilecekleri en büyük dehşet bu değil midir? Bir çocuk olsan ve bakkal işleten normal annen birden bir seks canavarına dönüşse! Burada herkesin bir cinsel mutlu sonu var. Cinsel zevkiniz her ne kadar az kişi tarafından anlaşılsa ya da gülünesi olsa bile, herkese uygun biri vardır.”
Filmin mmknmrtb notu ::
Bir zamanlar bizde de yoğun bir şekilde çevrilen boktan 'seks komedileri'ni andıran; ancak farklı olarak, bu boktanlığın bilinçli bir seçim olduğunu -her haliyle- hissettiren, belki kalitesi 'vasat' ama 'acayip' bir sinema örneği olarak fazlasıyla ilginç bir film..
Öte yandan, özellikle bu mevzuyla ilgili 'muhafazakâr' anlayışı adeta pislik dolu bir çukura sokup çıkararak, onun iki yüzlülüğünü resmen ortaya koymasıyla, filmin aslında önemli bir görev yaptığını bile düşünüyorum..
A Dirty Shame / Kirli Utanç
Yönetmen: John Waters
Senaryo: John Waters
Oyuncular: Tracey Ullman, Johnny Knoxville, Selma Blair, Chris Isaak, Suzanne Shepherd, Mink Stole, Patricia Hearst
Görüntü Yön.: Steve Gainer
Kurgu: Jeffrey Wolf
Müzik: George S. Clinton
Tür: Komedi
Yapım: 2004, ABD, 89 dk.
6 /10
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