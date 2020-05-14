'Nükhet Duru' filminin fragmanı yayınlandı!

Duru Olmak, önümüzdeki günlerde 39. İstanbul Film Festivali kapsamında Dünya Prömiyerini yapmaya hazırlanıyor.
Yönetmenliğini Mu Tunç’un, yapımcılığını Evren Ercan’ın üstlendiği belgesel film; ilk gösterimini İstanbul Film Festivali’nin ‘Galalar’ bölümünde gerçekleştirecek.
Duru Olmak'ın bu özel gösterimi ile İstanbul Film Festivali kapsamında ilk kez bir Türk belgesel film için gala yapılmış olacak.
Orijinal film müziği Orkun Tunç’a ait olan belgesel filmde; Nükhet Duru’nun hayatı birçok yönüyle mercek altına alınırken; son albümünde Duru ile çalışan Sıla, Kenan Doğulu, Teoman, Mabel Matiz, Funda Arar, Ceylan Ertem, Ata Demirer, Kalben, Zeynep Bastık, Rubato, Sena Sener, Evrencan Gündüz gibi sanatçılarla yapılan görüşmeler de yer alıyor.
|Nükhet Duru & Mu Tunç
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