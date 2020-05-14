39. İstanbul Film Festivali'nden 15 Film Evinize Geliyor!

1984’ten bu yana her yıl nisan ayında gerçekleştirilen İstanbul Film Festivali, COVID-19 salgınından dolayı yıl içerisinde ileriki bir tarihe ertelenmişti.
İzleyicisinden daha fazla uzak kalmak istemeyen festival, bir ilke imza atıyor ve 39’uncu yılında festival programı için Cannes, Venedik ve Berlin film festivallerinden seçtiği 15 filmin Türkiye prömiyerlerini 15 ile 29 Mayıs tarihleri arasında internette gerçekleştiriyor.
filmonline.iksv.org adresinden erişilebilen filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabiliyor.
Bilet işlemini takiben filmler 5 gün boyunca kişisel erişime açılacak ve bu süre zarfında seyircilerin bir filmi başlattıktan sonra izlemek için toplam 30 saati olacak.
Festivalde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı.
Filmlere teker teker bilet alınabiliyor veya Toplu Film Paketi satın alarak 15 filmin tamamı daha avantajlı bir fiyatla izlenebiliyor.
Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebiliyor.
Biletler bugün satışa sunuldu.
|Berlin Alexanderplatz
39. İstanbul Film Festivali’nin Çevrimiçi Gösterilecek Filmleri:
Berlin Alexanderplatz / Burhan Qurbani
20 Yaşında Öleceksin / You Will Die at Twenty / Amjad Abu Alala
Hizmetkârlar / Sluzobníci / Servants / Ivan Ostrochovský
Daha Büyük Bir Dünya / Un monde plus grand / A Bigger World / Fabienne Berthaud
5 Kusursuz Sayıdır / 5 è il numero perfetto / 5 Is the Perfect Number / Igort
Söz Senettir / Es gilt das gesprochene Wort / I was, I am, I will be / İlker Çatak
Davacı / Litigante / Franco Loli
Deniz Mavileşene Dek Yüzmek / Swimming Out Till the Sea Turns Blue / Jia Zhang-ke
Kız Kardeşim / Schwesterlein / My Little Sister / Stéphanie Chuat, Véronique Reymond / İsviçre
Lillian / Andreas Horvath
Söğüt / Vrba / Willow / Milcho Manchevski
1982 / Oualid Mouaness
Walchensee Forever / Janna Ji Wonders
Martin Eden / Pietro Marcello
Küçük Kız / Petite Fille / Little Girl / Sébastien Lifshitz / Fransa
Filmler Hakkında:
Berlin Alexanderplatz / Burhan Qurbani / Almanya, Hollanda, Fransa, Kanada
15.05.2020’den itibaren
Fassbinder’in klasikleşen 1980 yapımı TV dizisinin ardından, Alfred Doblin’in aynı adlı romanının Berlinale’de Altın Ayı için yarışan yeni uyarlaması, 1929 yılı Weimar Cumhuriyeti’nin olaylarını günümüz Berlin’ine aktarıyor ve Gine-Bissau göçmeni bir genci Berlin’in suç dünyasında izliyor.
20 Yaşında Öleceksin / You Will Die at Twenty / Amjad Abu Alala / Sudan, Fransa, Mısır, Almanya, Norveç, Katar
16.05.2020’den itibaren
Sudanlı yönetmen Amjad Abu Alala’nın görsel dilinin olgunluğuyla festivallerde bolca övgü alan ilk uzun metrajlı filmi bir kehanetin insanların kaderini nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. Dünyadan izole, yaşamın kendi inançları ve gelenekleri doğrultusunda sürdüğü bir Sudan köyünde geçen film, Venedik Film Festivali’nde En İyi İlk Film, Amiens ve El Gouna Film Festivallerinde En İyi Film ödüllerini kazandı.
|You Will Die at Twenty
Hizmetkârlar / Servants / Ivan Ostrochovský / Slovakya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda
17.05.2020’den itibaren
Siyah-beyaz eşsiz görüntüleriyle öne çıkan Hizmetkârlar, Soğuk Savaş döneminde Çekoslovakya’da geçiyor ve komünist rejimin işbirliğine zorladığı ilahiyat öğrencisi iki gencin çıkmazlarına odaklanıyor.
Daha Büyük Bir Dünya / Un monde plus grand / A Bigger World / Fabienne Berthaud / Fransa, Belçika
18.05.2020’den itibaren
Fransız sinemasının popüler oyuncu-yazar-yönetmenlerinden Fabienne Berthaud’nun yeni projesi, müzikolog ve şaman uzmanı Corine Sombrun’un kendi deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı bir kitaba dayanıyor.
5 Kusursuz Sayıdır / 5 è il numero perfetto / 5 is the perfect number / Igort / İtalya, Belçika, Fransa
19.05.2020’den itibaren
Arkasında bir çizgi roman olan bu hareketli gangster filmi, Napoli’nin suç dünyasını özenle tasarlanmış estetize bir kara film atmosferinde anlatıyor. Filmin yönetmeni ise, filmi kendi çizgi romanından uyarlayan çizer İtalyan Igort. Başrolde ise Tony Servillo harikalar yaratıyor.
Söz Senettir / Es gilt das gesprochene Wort / I was, I am, I will be / İlker Çatak / Almanya, Fransa
20.05.2020’den itibaren
Almanya’dan yaz tatili için Türkiye’ye gelen, kadının pilot, erkeğin müzisyen olduğu bir çiftin üç kişilik bir oyuna dönüşen maceralarını gözler önüne seren film ilişkilere ve kimliklere dair pek çok algımızı sarsıyor. Bir Zamanlar Kızılderili Ülkesinde filmini 2018’de festivalde izlediğimiz İlker Çatak’ın bu yeni filmi, Münih Film Festivali’nde En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı.
|Litigante
Davacı / Litigante / Franco Lolli / Kolombiya, Fransa
21.05.2020’den itibaren
Kolombiya sinemasının gelecek vadeden yönetmenlerinden Franco Lolli, Chicago Film Festivali’nde Yeni Yönetmenler Bölümü’nde En İyi Film Ödülü kazanan filminde tek başına çocuklarını yetiştirmeye çalışırken bir yandan hasta annesine zaman ayıran ve işyerindeki skandallarla mücadele eden bir kadının yaşamına bizi ortak ediyor.
Deniz Mavileşene Dek Yüzmek / Swimming Out Till the Sea Turns Blue / Jia Zhang-ke / Çin
22.05.2020’den itibaren
Dünya sinemasının en önemli isimlerinden Jia Zhang-ke’nin belgeseli farklı kuşaklardan Çinli edebiyatçılarla yapılan röportajlar aracılığıyla hem bu yazarlara hem de ülkenin edebi kültürüne dair muhteşem anekdotlar barındırıyor. Türkiye’de de çok sevilen Yu Hua gibi pek çok yazarın anlatıları şiirsel, eşsiz bir deneyim ortaya çıkarırken günümüz Çin’inin özgün bir portresini çiziyor.
Kız Kardeşim / Schwesterlein / My LittleSister / Stéphanie Chuat, Véronique Reymond / İsviçre
23.05.2020’den itibaren
Şubat ayında Berlinale’de Altın Ayı için yarışan Kız Kardeşim’de Berlinli saygın tiyatro kumpanyası Schaubühne çıkışlı Nina Hoss, LarsEidinger ve Thomas Ostermeier rol alıyor.
Lillian / Andreas Horvath / Avusturya
24.05.2020’den itibaren
Gerçek bir hikâyeden esinlenen ve Minsk, Trieste, Gijon, Hayfa gibi birçok festivalde ödül kazanan, duru dili ve başrol oyuncusunun performansıyla dikkat çeken Lillian, ABD’den Rusya’ya yürüyerek geçmeye çabalayan bir genç kadını izliyor.
|Lillian
Söğüt / Vrba / Willow / Milcho Manchevski / Kuzey Makedonya, Macaristan, Belçika
25.05.2020’den itibaren
Çocuk sahibi olmak isteyen üç kadının kahramanı olduğu üç farklı hikâye anlatan ve gözalıcı görüntü yönetimiyle dikkat çeken Söğüt, Yağmurdan Önce ile tanıdığımız Manchevski’nin en iyi filmlerinden biri olarak övülüyor.
1982 / Oualid Mouaness / Lübnan, Fransa, ABD, Norveç, Katar
26.05.2020’den itibaren
Bu yıl Lübnan’ı Oscar yarışında temsil eden 1982 bizi ülke tarihindeki en büyük kırılmalardan birinin yaşandığı yıla götürüyor ve iki çocuğun gözünden toplumu gözlemliyor. Filmin başrollerinden birini Nadine Labaki üstleniyor. Film El Gouna, Montpellier, Toronto Film Festivallerinde ödül kazandı.
Walchensee Forever / Janna Ji Wonders / Almanya
27.05.2020’den itibaren
Yönetmen Janna Ji Wonders, Berlinale’de Perspektif Bölümü’nde En İyi Film ödülünü kazanan ve hem eleştirmenler hem de izleyicilerden büyük beğeni toplayan son belgeselinde ailesinin her biri kendi yolunu çizmiş kadınlarının hikâyesini anlatıyor.
|Martin Eden
Martin Eden / PietroMarcello / İtalya, Fransa, Almanya
28.05.2020’den itibaren
Jack London’ın en sevilen romanlarından Martin Eden’i Fransız Yeni Dalgası ve 1970’lerin Amerikan sinemasından esinlenerek 20. yüzyılın ortalarında Napoli’ye taşıyan film, sinemada en özgün ve başarılı edebiyat uyarlamalardan biri olarak Venedik’te En İyi Erkek Oyuncu, Toronto’da Platform Ödülü, Sevilla’da En İyi Film Ödülü kazandı.
Küçük Kız / Petite Fille / Little Girl / Sébastien Lifshitz / Fransa
29.05.2020’den itibaren
Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Küçük Kız, bir çocuğun dilediği gibi olma arzusunu, toplumun tepkilerini ve ailesinin tüm fobik saldırılara karşı dirayetli duruşunu tarafsız bir dille anlatıyor.
|Petite Fille
Festival Biletleri
Festival biletleri, 14 Mayıs Perşembe 10.30’da satışa çıkıyor.
Bilet fiyatları
Tek film: 9,00TL
14 – 20 Mayıs tarihleri arasında satışta olacak 15 Filmlik Kombine Bilet: 99,00TL
Lale Kart üyeleri, biletlerini her zaman olduğu gibi indirimli olarak alabiliyor.
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