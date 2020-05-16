Benim 20. Yüzyılım'ı bugün saat 20.00’ye kadar izle!

Ildikó Enyedi Hakkında Her Şey programında yer verdiği, Az én XX. századom / Benim 20. Yüzyılım / My 20th Century filmini, Macaristan Devlet Film Arşivi desteğiyle çevirimiçi olarak paylaşıyor.
1989 yılında Cannes’da Altın Kamera ödülüne layık görülen, 20. yüzyılın şekillendirdiği yeni, modern dünyada kaderin cilvesiyle birbirlerinden ayrılan ikiz kızkardeşlerin hikâyesini masalsı bir dilde anlatan bu filmi bugün saat 20.00’ye kadar izleyebilirsiniz.
Az én XX. századom / Benim 20. Yüzyılım / My 20th Century
19.yüzyılın sonlarında, Budapeşte’de doğan ikiz kardeşler Dóra ve Lili küçük yaşta öksüz kalırlar. Yüzyıl dönümü olan 1900 yılının yılbaşı gecesinde, karlar altında kibrit satmaya çalışırlarken derin bir uykuya dalarlar ve uykularında iki esrarengiz adam tarafından alınarak birbirlerinden ayrılırlar. Yıllar sonra ise birbirlerinden habersiz, aynı trene binerler. Dóra lüks vagonda seyahat eden bir dolandırıcı, Lili ise çeşitli hayvanların da bulunduğu bir vagonda giden feminist bir anarşisttir. Trende tanıştıkları Esrarengiz Bay Z, iki kardeşe de aşık olur ve yüzyıllar arasında fantastik bir yolculuğa çıkarlar. Enyedi’nin, 20. yüzyılın modernitesinin temelini oluşturan Edison, Tesla gibi mucitlerin şekillendirdiği bir dünyada kadınların yerini sorguladığı, rüyayı andıran bir üslupla anlattığı filmi 1989’da Cannes’da Altın Kamera ödülüne layık görülmüştü.
Yönetmen: Ildikó Enyedi
Oyuncular: Dorota Segda, Oleg Yankovskiy, Paulus Manker
1989, Macaristan, Batı Almanya, Küba | Siyah-Beyaz, 104’ | Macarca
İzlemek için tıklayın.
IstanbulMuseum_My20thCentury şifresiyle izleme sayfasına giriş yapabilirsiniz..
Yorum Gönder