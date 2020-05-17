'Unfinished Spaces / Tamamlanmamış Mekânlar'ı izle!

Radikal bir tasarım anlayışına sahip yapılar henüz tamamlanmadan, ülkenin dört bir yanından gelen dansçı, müzisyen ve sanatçılar çalışmalara koyulur.
Ne var ki, 1961’de başlatılan inşaat, birtakım siyasi anlaşmazlıklar ve maddi sorunlar nedeniyle çok geçmeden yarım kalır; hâlen kısmen kullanımda olan kampüs çürümeye terk edilir.
40 yıl sonra Castro, beyhude bir çaba olarak görülen bu sıra dışı projenin yeniden hayata geçirilmesi için mimarları ülkeye davet edecektir...
Alysa Nahmias ve Benjamin Murray’in on yılda tamamladığı; kapsamlı arşiv görüntülerinin yanı sıra Ricardo Porro, Roberto Gottardi ve Vittorio Garatti ile söyleşilerin eşlik ettiği 2011 yapımı belgesel film, 29 Mayıs'a kadar Türkçe altyazılı olarak buradan izlenebilir.
Unfinished Spaces [Tamamlanmamış Mekânlar] (2011)
Yönetmenler: Alysa Nahmias ve Benjamin Murray
İspanyolca ve İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı
86 dakika
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