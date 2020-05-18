Öncelikle 2001 yılında on beş yıllık bas gitaristleri Jason Newsted'in grupla yollarını ayırması, sancılı bir dönemin başlamasına neden olur.
Bunun yanı sıra James Hetfield'ın alkol bağımlılığı için tedavi altına alınması ve grup içi gerilimin sürekli artması özel hayat ve kariyerlerini iyiden iyiye etkilemeye başlar.
Bu nedenlerle göreve getiren Phil Towle sayesinde grubun birbirlerini daha iyi anlaması ve yol göstermesi amaçlanır.
Belgesel film, grubun St. Anger albümü için toplanacakları 2001 ve 2003 yılları arasında yaşadıklarını beyaz perdeye aktarıyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Rock, Metal ve Metallica hayranlığımız bir yana, sadece bir belgesel olarak dahi başarılı bulduğumuz bu film, grubumuzun St. Anger albümünün zorlu ve bunalımlı yapım sürecini kapsıyor.
Albüm öncesi 'Bascı Jason'ını yitirmiş grubun, aslında kendi birliktelik ruhunu da kaybettiğini gösteren filmde, artık her eleman -özellikle de James- yaratıcılıklarının sonlarına gelmiş gibidirler.
Yıllarca süren 'ölü' bir dönemin ardından aylarca süren bu 'ölüyü diriltme' çabalarının sonucunda Metallica, bir 'icon' olarak parlayacak ve çoğu 'ortodoks' fanın hiç beğenmediği -naçizane- benim, yeni ve öncü bir albüm olarak selamladığım St. Anger'ı yaratacaklardır..
Sadece bu nispeten kısa döneme değil, topluluğun kuruluşundan bu yana önemli olan dönüm noktalarına da görüntüsü ve müziğiyle değinen film, zevkle izleniyor..
Metallica: Some Kind of Monster
Yönetmenler: Joe Berlinger, Bruce Sinofsky
Yapım: 2004, ABD, 141'
8 /10
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