İnsanların sadece kod ve sayılarla tanımlandığı, duygulardan arındırılıp yeraltında robot gibi yaşatıldığı bir çağdayız.
Devletin bir tür uyuşturucu madde vererek insanlığını yokettiği vatandaşlardan birisi de, fabrika işçisi THX 1138’dir.
THX, bir kadın olan ev arkadaşı LUH 3417 ile birlikte yaşamaktadır.
Elbette bir bitki gibi süren hayatlarında herhangi bir yakınlaşma olması mümkün değildir.
Genç kadın her ikisinin de ilaçlarını almasına engel olduğundaysa değişim başlar.
Artık onlar sadece bir sayıdan oluşan robotlar değil, derin bir aşkı paylaşan sevgililerdir.
Elbette bu hayatı gizli sürdürmek zorundadırlar.
Ama bir ispiyonlama sonucu durumu farkeden devlet bu kanundışı duruma el koyar.
Sevgililer hapse atılır. Bir firar denemesi esnasında ise LUH ölür.
Ölüme mahkum edilen THX ise kaçmanın bir yolunu bulmak zorundadır.
Filmin mmknmrtb notu ::
1971 yılı bir yapım olarak, kendinden sonra çekilmiş bir çok filme esin kaynağı olmuşluğunu gözlemlediğimiz; asla 'yaşanılmayası' bir geleceğin karamsarlığını da üstümüze insafsızca boca eden, başarılı bir bilim kurgu filmi..
Kapitalizm'in 'vahşi' dönemini de aşıp, belki de kendi ütopyası olan -robotların bile daha özgür olduğu- bu karanlık dönemin sistem eleştirisini neredeyse Komünist'çe yapan şu filmini görünce, George Lucas'ın Star Wars türü masallarla 'sistem'den çabucak özür dilediğini de böylece -maalesef- anlamış bulunuyoruz..
Thx 1138
Yönetmen: George Lucas
Senaryo: George Lucas, Walter Murch
Oyuncular: Robert Duvall, Donald Pleasence, Don Pedro Colley, Maggie McOmie
Yapım: 1971, ABD, 86'
7 /10
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