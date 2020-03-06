6.03.2020
'Paris’in Sırrı' 17 Nisan’da vizyonda!
Sinan Çetin’in asistanı onu arayıp, yönetmenin Paris’le çekeceği reklam filminde onu oynatacağını duyunca, Paris’in kaderi olduğuna inanır.
Yanına yeğenini de alıp Antalya’da çekimin yapılacağı lüks otelin yolunu tutar.
Hata yapan asistan, ünlü yıldız Sırrı Ferman yerine Sırrı Derman’ı aramıştır.
Sırrı Ferman ve menajeri Suzi, reklamdan alacakları paranın peşindelerdir ve rolü son anda ortaya çıkan Sırrı Derman’a kaptırmamak için çekime kadar ellerinden gelen tüm kötülükleri yaparlar.
Paris Hilton’la evlenmenin kaderi olduğuna inanan Sırrı Derman’ın köydeki uzatmalı sevgilisi Halime de Antalya’ya gelir ama Sırrı Derman her şeye rağmen Paris Hilton’la evlenmeyi kafasına koymuştur.
Paris’in Sırrı, 17 Nisan’da vizyona girecek..
Yönetmen: Barış Denge
Senaryo: Barış Denge
Oyuncular: Şafak Sezer, Paris Hilton, Volkan Güleç, İrem Mercan, Turan Selçuk Yerlikaya, Burcu Görek
Görüntü Yönetmeni: Kenan Sunar
Yapım Yılı: 2020
Yapımcı: Post Ofis & CPM
Süre: 84 dk.
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