'Bir Türk Masalı' 23 Nisan'da vizyonda!

|Amine Gülşe
"Dünyanın hayran olduğu masallarımız var bizim...
Son masalını 50 yıl önce çeken Yeşilçam, sinemamıza saygı duruşunda bulunmak ve 8’den 88’e oyuncu kadromuzla her yaşın izleyebileceği Anadolu’dan Bir Türk Masalı çekmek istedik.
Çekim ve post prodüksiyonu tamamlanan filmimiz, sıfır cinsellik, şiddet ve küfürsüz yapısıyla sinemamıza tertemiz bir nefes katmayı amaçlıyor.
Üstelik sinemanın yıllardır beslendiği coğrafyamızdan dünyaya İngilizce dublaj seçeneğiyle sunacağımız uluslararası klasik bir “epik saga” versiyonu oluşturduk.
Rüştü Asyalı’nın sesinden, “Evvel zaman içinde” geçen, olağanüstü güzel ve rengarenk bir doğada yaşayan Mutluluk ülkesinin karakterlerinin, Karanlık ve Aydınlık tarafından kaderinin değiştirildiği, içinde aşkın komedinin ve gerçeküstü ögelerin harmanlandığı bir masal bu.
|Leya Kırşan
Devlet Balesi dansçılarının dans ettiği, Türkiye’nin en kalabalık çocuk korosunun seslendirdiği, milli savunma sanatları sporcularımızın dövüştüğü, Erkin Koray ve Barış Manço gibi ustalarımızın eserlerinin yorumlandığı, Türkiye’nin pek çok coğrafyasında çekilip animatik unsurlarla bezeli çok yönlü bir masal üstelik."
|Cemal Hünal
Bir Türk Masalı, TME’nin dağıtımıyla, 23 Nisan bayramıyla birlikte Türkiye ve K.K.T.C. ve yurt dışında pek çok salonda seyircisiyle buluşacak.
Yönetmen: Toprak Sergen
Senaryo: Başak Duru, Toprak Sergen
Görüntü Yönetmeni: Vedat Demir
Müzik: Cengiz Köroglu
Kostüm Tasarımı: Sema Dağ
Post Prodüksiyon: Matte Post ve Magic Post
Animasyon: Siyah Martı
Cast Direktörü: Fulya Şirin
Kostüm: Devlet Opera Balesi
Süre: 86 dakika
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