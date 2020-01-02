2.01.2020

'Kuzular Firarda: Uzay Parkı' 17 Ocak’ta vizyonda!


Çiftlikteki gündelik hayattan sıkılan Shaun ve arkadaşlarının tek eğlencesi, sahiplerini ve çoban köpeği Bitzer’i atlatarak yaşadıkları maceralardır.

Bir gün uzay gemisi bozulunca, süper güçlere sahip sevimli uzaylı Lu-La, şans eseri çiftliğe iniş yapar.
Lu-La, Shaun’un yeni “en iyi arkadaşı” olur.

Shaun ve ekibinin hedefi, minik dostlarını zarar görmeden kendi galaksisine, ailesinin yanına geri göndermektir.

Aksilikler ve kahkahalar arasında, kuzular için küçük ama insanlık için büyük bir adım atacaklardır.


Tavuklar Firarda ve Wallace & Gromit gibi her biri dünya çapında markaya dönüşmüş animasyonları yaratan Aardman Studios, ilki 100 milyon doların üzerinde gişe yapan Kuzular Firarda'nın yepyeni macerasıyla geri dönüyor!





Shaun ve çiftlikteki arkadaşlarının bu defa uzaydan minik ve tatlı bir misafiri konuk ettikleri A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon / Kuzular Firarda: Uzay Parkı, Türkiye’de 17 Ocak’ta vizyona girecek.

Yönetmen: Will Becher, Richard Phelan​
Senaryo: Mark Burton, Nick Park​
Görüntü Yönetmeni: Charles Copping   ​
Kurgu: Sim Evan-Jones​
Müzik: Tony Lewis
Seslendiren: Justin Fletcher, John Sparkes, Amalia Vitale​
Yapımcı: Mark Burton, Alicia Gold, Nick Park​
Yapım Yılı: 2019​
Ülke: İngiltere, Fransa, A.B.D.​
Süre: 86 dk. ​
Dağıtım: Bir Film​
İthalat: Fabula Films