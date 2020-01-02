2.01.2020
'Kuzular Firarda: Uzay Parkı' 17 Ocak’ta vizyonda!
Bir gün uzay gemisi bozulunca, süper güçlere sahip sevimli uzaylı Lu-La, şans eseri çiftliğe iniş yapar.
Lu-La, Shaun’un yeni “en iyi arkadaşı” olur.
Shaun ve ekibinin hedefi, minik dostlarını zarar görmeden kendi galaksisine, ailesinin yanına geri göndermektir.
Aksilikler ve kahkahalar arasında, kuzular için küçük ama insanlık için büyük bir adım atacaklardır.
Tavuklar Firarda ve Wallace & Gromit gibi her biri dünya çapında markaya dönüşmüş animasyonları yaratan Aardman Studios, ilki 100 milyon doların üzerinde gişe yapan Kuzular Firarda'nın yepyeni macerasıyla geri dönüyor!
A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon / Kuzular Firarda: Uzay Parkı, Türkiye’de 17 Ocak’ta vizyona girecek.
Yönetmen: Will Becher, Richard Phelan
Senaryo: Mark Burton, Nick Park
Görüntü Yönetmeni: Charles Copping
Kurgu: Sim Evan-Jones
Müzik: Tony Lewis
Seslendiren: Justin Fletcher, John Sparkes, Amalia Vitale
Yapımcı: Mark Burton, Alicia Gold, Nick Park
Yapım Yılı: 2019
Ülke: İngiltere, Fransa, A.B.D.
Süre: 86 dk.
Dağıtım: Bir Film
İthalat: Fabula Films
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