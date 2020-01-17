Queen Victoria İngiltere’sinin ünlü doktoru ve veterineri olan tuhaf Dr. John Dolittle (Downey), yedi yıl önce karısını kaybettikten sonra canlı, egzotik hayvanlarıyla birlikte kendisini Dolittle malikanesinin yüksek duvarlarının ardına kapatmış. Ama genç kraliçe (Jessica Buckley, Wild Rose) ölümcül bir hastalığa yakalanınca, Dolittle çare aramak üzere efsanevi bir adaya doğru, epik bir maceraya gönülsüzce yelken açmıştır.
Eski düşmanlarıyla karşılaştığında, bilgeliğini ve cesaretini yeniden kazanır ve muhteşem yaratıklar keşfeder.
Doktor Dollitle’a bu yolculuğunda genç ve kendinden menkul çırağının yanı sıra (Dunkirk’teki Harry Collett) gürültücü havyan arkadaşlarından oluşan bir grup eşlik eder.
Grupta endişeli bir goril (Oscar® ödüllü Rami Malek), coşkulu ama kuş beyinli bir ördek (Oscar® ödüllü Octavia Spencer), didişen, alaycı devekuşu ikilisi (The Big Sick’teki Kumail Nanjiani), eğlenceli bir kutup ayısı (John Cena, Bumblebee) ve Dolittle’ın en güvendiği akıl hocası ve sırdaşı olan inatçı bir papağan (Oscar® ödüllü Emma Thompson) da yer almaktadır.
Epik macerada ayrıca korsan kral Rassouli rolünde ANTONIO BANDERAS (Puss in Boots), Dolittle’ın üniversitedeki düşmanı ve Kraliçe Victoria’nın doktoru Dr. Blair Müdfly rolünde MICHAEL SHEEN (The Queen), Dolittle ve Stubbins’I hayatlarının maceraına çıkaran Leydi Rose rolünde CARMEL LANIADO (FX’s A Christmas Carol) ve genç kraliçeyi korumakla görevlendirilen asil Lord Badgley rölünde Oscar ödüllü JIM BROADBENT yer alıyor.
Dolittle’da ayrıca seslendirmeleriyle zeki ve Kurnaz Tutu rolüyle Oscar ödüllü Marion Cotillard, görme zorluğu çeken, zeki, uzun tüylü ve sadık köpek sadık Jip rolüyle Tom Holland (Spider Man dizisi), kaçış sanatçısı zürafa Betsy rolüyle Selena Gomez (Hotel Transylvania serisi), atılgan, dürüst ve kindar, yaralı sincap Kevin rolüyle Craig Robinson (Dolemite Is My Name), mide sorunları çeken antik bir ejderha rolüyle Frances de la Tour (Alice in Wonderland), Dolittle ile Stubbins’in Monteverde’de yanlarındaki böcekleri olarak görev yapan böcek gözlü yusufçuk rolüyle Jason Mantzoukas (Netflix’teki Big Mouth), altın dişli, anne sorunları yaşayan Kaplan Barry rolüyle Ralph Fiennes (Harry Potter serisi) yer alıyor.
Oscar ödüllü Stephen Gaghan’ın (Syriana, Traffic) yönetmenliğini yaptığı Dolittle filminin yapımcıları Roth/Kirschenbaum Films (Alice in Wonderland, Maleficent) çatısı altındaki Joe Roth ve Jeff Kirschenbaum ile Team Downey adına Susan Downey (Sherlock Holmes serisi, The Judge).
Filmin senaryo hikayesinin yazarı Thomas Shepherd, senaryo yazarları Gaghan ile Dan Gregor Doug Mand (CBS’deki How I Met Your Mother). İdari yapımcılar, Downey Jr., Sarah Bradshaw (Last Christmas, Maleficent), Zachary Roth (Maleficent: Mistress of Evil) ve Jonathan Liebesman (Teenage Mutant Ninja Turtles).
Kamera arkasında Oscar ödüllü yönetmene görüntü yönetmeni GUILLERMO NAVARRO (Pan’s Labyrinth, The Devil’s Backbone), yapım tasarımcı DOMINIC WATKINS (United 93, Snow White and the Huntsman), iki kez Oscar ödüllü kostüm tasarımcı JENNY BEAVAN (Mad Max: Fury Road, Sherlock Holmes serisi), editörler CRAIG ALPERT (Deadpool 2, Pitch Perfect 2 & 3) ve CHRIS LEBENZON (Alice in Wonderland, Top Gun), iki kez Oscar adaylığı olan görsel efektler süpervizörü NICOLAS AITHADI (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1, Guardians of the Galaxy) ve iki kez Oscar ödüllü görsel efektler süpervizörü JOHN DYKSTRA (Spider-Man, Spider-Man 2), Oscar ödüllü animasyon süpervizörü DAVID SHIRK (Ready Player One, Gravity), görsel efektler yapımcısı TIM KEENE (Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi, Spectre) ve dört kez Oscar adaylığı olan besteci DANNY ELFMAN (The Nightmare Before Christmas, Men in Black).
Dolittle, 17 Ocak'ta sinemalarda vizyona girdi..
Maceranın Gelişimi: Yönetmen Stephen Gaghan Hikayeyi Dokuyor
Hugh Lofting’in Doktor Dolittle’ın garip hikayeleri neredeyse 100 yıldır genç ve yaşlı okuyucuları büyülemiş. Kahramanın karmaşık hayvan dillerini şaşırtıcı bir şekilde anlayabilme yeteneği izleyicinin edebiyat, radyo, tiyatro, televizyon ve sinemada hayal gücünü harekete geçirmiş.
Son dönemde Roth/Kirschenbaum Films çatısı altında Maleficent: Mistress of Evil filminin yapımını gerçekleştiren yapımcılar Joe Roth ve Jeffrey Kirschenbaum, bir süredir efsaneyi geliştiriyormuş. Dolitte’ın senaryo hikayesi yazarı olan Thomas Shepherd’ın ekibe katılıp Lofting’in kitap serisini uyarlamasıyla birlikte film şekil almaya başlamış. Ama Oscar ödülü Stphen Gaghan katıldıktan sonra Dolittle tam olarak gerçekleşmeye başlamış.
Gaghan’a göre 1967 yılının Doctor Dolittle filmi şekillendirici olmuş. “Rex Harrison’ın versiyonun kritik bir yaşta izlemiştim. Üç ya da dört yaşındaydım. Dışarı çıkmak için 50 yıldır bekliyordu.”
Gaghan hikayeyle ilgili notlar vermek üzere yapımcılarla bir araya geldiğinde kendisini filminde görmek istediği sahneleri canlandırırken bulmuş. “Ben Kentucky’de bir çiftlikte büyüyen bir hayvan delisiyim. Kendi çocuklarımı yetiştirirken her birine kendi hikayelerini vermiştim. Çocuklarım için her gece hikayeler uydururdum. 5 yaş ile 19 yaş arasında olan dört çocuğum da kitaplardan olduğunu sandıkları kendi hikaye serilerine sahip oldular. Kitaplar yerine cebimdekilerle uçuyorum.”
Çocuklarına ayrıca efsaneci yapımcı Hayao Miyazaki’nin Oscar ödüllü animasyon Spirited Away’i izletmiş. “Yaşlarına uygun olup olmaması umurumda değil. Mükemmel bir film!” Çocuklarına hikaye anlatması, bütün Miyazaki filmleri (her çocukla birkaç kez izlemiş) ve Rex Harrison filminin unutulmaz hatırası, kendi Dolittle versiyonu için yardımcı olmuş. “Hepsini yıllarca bekletiyorsunuz ve işte şimdi buradayız” diyor.
En basit anlamda Gaghan, hem 5 yaşındaki çocuğunun bir sinema salonunda ilk kez izleyeceği hem de gençler için sofistike olacak bir film olmasını istemiş. “Çocuklarımın büyülenmesini, şaşırmalarını istedim. Aileyi süreçten ayrı tutamam. Aile hayatım için hissettiğim tüm sevgi en nazik biçimde bu filmdeki işime aktı. Bu öğelerin hepsini birden taşıyabilen bir dünya hayal etmeniz gerek.”
Kirschenbaum, Gaghan’ın hikayeyi bir sonraki düzeye taşıyacağından eminmiş. Ekip, taslağı yeniden yazmasını kabul etmiş. Hikayenin merkezinde Stubbins adındaki bir çocuk var. Dolittle’ın dünyasına giriyor.
Kirschenbaum, Gaghan’ın Stubbins’in yolculuğuna kişisel bir şekilde yaklaşmasını beğenmiş.
Şunları söylüyor; “Bence kendini dışlanmış hisseden küçük bir çocuk fikri Steve’i etkiledi. Bu, avcılık dünyasında yaşayan Stubbins’in karakter hikayesi. Avcı olan amcası, yengesi ve kuzeniyle yaşıyor. Stubbins hayvanları öldürmek istemiyor. Onları kurtarmak istiyor. Karısını kaybetmiş ve yas tutan Doktor Dolittle’ı bulduğunda iki benzer ruh bir iyileşme sürecine giriyorlar. Bunu ancak dinleme ve iletişimle yapabiliyorlar. Steve, senaryoyu böyle şekillendirerek daha üst seviyeye taşıdı.”
Gaghan’a göre, film ve Dolittle karakteri bizim gürültülü, savaşçı ve kutuplaşmış, modern dünyamızla oldukça bağlantılı.
“Süper kahraman örneğiyle bakarsanız Dolittle, süper gücü dinlemek olan bir süper kahraman. Bu hayvanların hepsiyle iletişim kurabilmesinin nedeni derin bir empati duygusuna sahip olması. Modern dünya düzeni şeytanlaştırma iken Dolittle’ın merkezinde duyulmanın değeri var. Her yaratığın söyleyecek bir sözü var. Doğada duymamızı hak eden bakış açıları var. Düşününce insanlar arasında da bu böyledir. Dolittle, benzerliklere ve farklılıklara bakıyor. Gün içinde bunu ne zaman yapsak bizi daha iyi bir insan yapar.”
Hayvanlarla Konuşma : Robert Downey, Dolittle ile Tanışıyor
Dünya çapında süper star olan Robert Downey Jr., Marvel evreni sonrasındaki ilk projesinin sevilen veterinerin yolculuğu olmasına ve ilham alınan hikayeyi kökleri olan Viktorya dönemi İngiltere'sine geri götürmeye karar verdiğinde bir sinema macerası arayan yeni bir nesil için bir kahraman doğmuş.
Roth ve Kirschenbaum, oyuncu ve oyuncu, yapımcı eşi ve uzun zamandır iş ortağı olan Robert ve Susan Downey’nin yapım şirketi Team Downey’ye ulaşmış ve Roth’un klasik hikayeleri yeniden yorumlama konusundaki yeteneğini çok beğendiklerini görmüşler. Yapımcı Alice in Wonderland’dan Snow White and the Huntsman’e kadar üzerinde uzun uzun düşünülmüş, bilinen hikayeleri almış ve gişe rekorları kıran filmlere dönüştürmüş. Roth ve Kirschenbaum, Robert Downey’nin muhteşem bir şekilde karmaşık olan Dolittle karakterini çok iyi yorumlayacağından eminlermiş.
Gahgan, Downey’nin büyük bir oyuncu olduğunu düşünerek büyümüş ve kendi Dolittle’ının oyuncunun anlayışına göre şekillendirmeye başlamış. Senaryoyu aklında Downey varken yazmış. “Oyuncular kendisine oyuncu olarak saygı duyuyor. Bu karakteri Downey taşıdığında çok yeni bir duygu geldi. Yazarken içimden gelen sesim orijinal ve kitapların çerçevesindeki gibi oldu. Ama ben o fikirlere bağlı kalmak istemedim. Modern hissetmek ve modern bir psikolojiye sahip olmasını istedim.”
Yönetmenin Robert Downey ile ilk buluşması önemliymiş ve sonradan gelen her şeye şekil vermiş. Gaghan şunları söylüyor; “Buluşmaya gittik ve Robert ‘bu filmde şu anda kadar ne gibi kararlar verildi’ diye sordu. Ona ‘Tek bir karar var, o da burada olma nedenimiz. Senin bu karakter olmanı istiyoruz ve geri kalan her şeyin ucu çok açık.’ Diyebilirdim. Kendisi iş ortağı olan yaratıcı bir güç oluyor ve filmi birlikte yapıyorsunuz. Bu büyük ama doğru bir karardı.”
Robert ve Susan Downey, büyük bir yaratıcılık meydan okuması ve fırsatı olarak görmüş. Susan Downey şunları söylüyor; “Joe Roth bize senaryonun Stephen Gaghan’In yazdığı versiyonuyla geldi. Akıllarındaki kişinin Robert olduğunu söylediler. Robert’la okuduk ve çok eğlenceli olduğunu düşündük. Hayvanlarla konuşabileceğini düşünebilmeyi kim istemez ki? Steve, filmin özünde tüm izleyicilere ve ailelere iyi hissettirecek epik bir macera yaratmış.”
Downey’ler, Dolittle’ın tüm aile için bir epik macera olması gerektiğini ve en beklenmedik zamanlarda aileyi bulmak ve ikinci şansı yakalamakla ilgili olması gerektiğine inanmışlar. Susan Downey şunları söylüyor; “4 yaşındaki çocuğum ya da 94 yaşındaki bir büyükanne gidip bu filmi keyifle izleyebilir. Çok eğlenceli, komik, kapsamı geniş ama özünde yaşınız, cinsiyetiniz, ırkınız ne olursa olsun size hitap edecek olan temalar var.”
Kirschenbaum, iş arkadaşının işinde en iyi olduğunu düşünüyor, “Susan, Robert’la birlikte Sherlock Holmes’de çalışmalarından önce çok iyi bir yapımcıydı. O zamandan beri de Robert’ın tüm filmlerinin yapımını gerçekleştirdi. Bizim için muhteşem bir ortak oldu. İkisi yapıma, evlerini ve ailelerini açtılar. Projede çok kapsayıcı oldular. Çekimler sırasında tüm kadroya uzanan vekil aile olduk. Dolittle ve Stubbins’in ve hayvanların yaşadığı macera bizim setteki deneyimimizin sembolüydü.”
Yapım, Gaghan ve Dan Gregor & Doug Mand senaryosuyla çekime başlamaya hazırmış. Robert Downey şunları söylüyor; “Bu yaptığımız büyüleyici ve bir mesaj veren film. Bazı şeyler aynı oranda etkileyici özellik taşıdığında ve aynı zamanda da eğlendirici olduğunda bana daima bir mucize gibi geliyor. İnsanlar izlerken etkilendiklerini ve eğlendiklerini söylüyorlar. Benim çok cefa çeken eşim de 4 yaştan 94 yaşına kadar herkesin ilgisini çektiğini söyledi. O yüzden Team Downey için görev tamamlandı.”
Downey şöyle devam ediyor; “Babam, yıkıcı mizahı sevecek. Onun neslinin çocukları için bazı şeyler şaşırtıcı bir şekilde foto gerçekçi noktasındadır ya da neredeyse iki boyutlu olarak anime edilir. Bana daha çok büyürken izlediğimiz Fantasia ve Mary Poppins gibi, ikisinin bir arada olduğu filmleri hatırlatıyor. Dolittle’ın görsel bir zevke hitap ettiğini düşünüyorum.”
Susan Downey bu değerlendirmeye katılıyor: “Bana daha çok Chitty Chitty Bang Bang ve Willy Wonka & the Chocolate Factory” filmlerini hatırlatıyor. İnanılmaz oranda yıkıcı mizah ve birçok ek bilgi var. Çocuklarımın hayvanlarla konuşabilmekle ilgili hayal kuracaklarını biliyorum.”
DOLITTLE’IN GÖRSEL VE SES EFEKTLERİ
İki Oscar adaylığı bulunan görsel efektler süpervizörü Nicolas Aithadi ve iki Oscar ödülü bulunan görsel efektler süpervizörü John Dykstra, hayvanlara sahneleri içinde hayat vermekle görevlendirilmişler. Stephen Gaghan için Viktorya dönemindeki görkemli temaları vurgulamak önemliyken yönetmen aynı zamanda Dolittle’ın modern izleyiciler için de son derece erişilebilir olmasını ve Hugh Lofting’in hayali fikirlerinin modern görsel ve ses efektleriyle dengelenmesini istemiş.
Gaghan için bilgisayar yapımı yaratıkların foto gerçekçi olması çok önemliymiş. “Büyülü olan da bu. Sıradan bir mekanı, bahçeli bir evi alıyorsunuz ve o mekana bir kutup ayısı koyuyorsunuz. Çizgi karakter gibi davrandıramazsınız. Hiç ilginç olmaz. İlginç olan Dolittle rolündeki Robert’la etkileşime girerlerken hayvanların gerçekliğini ve değerini yakalamak. Her hayvanın, başta onları Dolittle’a götüren yaralanmadan kırgınlığa kadar farklı bir sorunu olmasını istedim. Ne de olsa o ünlü bir hayvan doktoru ve hayvan dünyası başları gerçekten dertte olduğunda gidecekleri tek bir kişi olduğunu bilecek. Ayrıca Yoshi’nin alpaka şapkası olmasını istedim. Sadece neden giyeceğine dair bir sebep bulmalıydım. Ve buldum, her zaman üşüyen bir kutup ayısı.”
Oscar adaylığı olan ses efektleri süpervizörü Dominic Tuohy’nin (Solo: A Star Wars Story, Mission: Impossible—Rogue Nation) birimiyle yakın çalışan görsel efektler ekibi, izleyicilerin gerçekten nasıl dinleyeceğinizi bildiğinizde hayvanların gerçekten konuşabildiğine inanmalarını sağlamış.
İnsanlarla Hayvanlar Etkileşime Giriyor : Papağan Evi Çağrıları ve Kaplan Kavgaları
Epik macerada, gerek Dolittle, kraliçenin odasında kafasını ahtapot Leona’nın akvaryumuna daldırdığında, gerek sincap Kevin’a ameliyat yaptığında, gerek Chee Chee ve Dolittle fare satrancı oynadığında olsun, bilgisayar üretimi hayvanların canlı insanlarla etkileşime girmediği bir sahne neredeyse yoktur. Bilgisayar üretimi hayvanların film boyunca yer alması gerçekten büyük bir görev olmuş. Tabii ki insan oyuncularla kusursuz bir şekilde etkileşime girmelerini sağlamaları da cabası.
Görsel efektler yapımcısı Roman Van Den Bergh’in (HBO Game of Thrones), koordinasyonu altında, görsel efektler dolgu hayvanlar ekibi, tüm canlı kuklacılıktan sorumluymuş. Gerek Stubbins’in uyuyan aslanlar arasında gezinmeye kalktığı Rassouli’nin yatak odası olsun, gerek Styx’in Dolittle yokken sarayda gördüğü her şeyi Dolittle’ın kulağına fısıldamasını sağlamak olsun kuklacılar Dolittle’ın sanal karakterleri için yeşil kıyafetli insan vekiller olarak görev almışlar.
Bu da filmin bilgisayar üretimi hayvanlarının sonunda uygun göz çizgisine ve gerçek dünya fiziğine eninde sonunda dokunacağı, takılacağı ve etkileşime gireceği anlamına gelmiş.
Öyle bir sahne de sabahleyin hayvanların Stubbins’i maceralarına katılmaya davet ettiklerinde yaşanmış. Harry Collett, dolgu papağan Poly ile etkileşime girerek karakterinin yatak odasında dolaşmış. Dykstra şunları söylüyor; “Dolgu hayvan yönetmen tarafından yerleştirildi ve koreografisi yapıldı. Kuklacı da karakterler arasındaki diyalog etkileşimleri için gereken uygun pozisyonlarda olmak ve hareket ettirmek üzere görevlendirildi. Sahne kurgulandığında dolgu hayvanın yerine bilgisayarda üretilmiş olan papağan yerleştirildi.”
Dublör koordinatörleri ekibinden Simon Crane (Unbroken) ve Glenn Foster (Sherlock Holmes) ile ikinci birim dublör koordinatörü Steve Dent (Guardians of the Galaxy) görsel efektlerle birlikte çalışarak oyuncuların ve dublörlerin hareketlerini idare etmek için görsel efektler bölümüyle birlikte çalışmış.
Kaplan Barry’nin Dolittle’ı lime lime yapmaya hazır olduğu zindan kavgası sahnesinde Barry, yeşil kıyafetli bir koreograf tarafından canlandırılmış. Robert Downey ile birlikte güreşin ve tam vücut temasının olduğu detaylı bir dövüş rutini sergilemişler. Oyuncunun elleri ve vücudu Downey’nin vücudu ve kostümüyle etkileşime girmiş. Dykstra şunları söylüyor, “Sahnenin film için kurgusu yapıldığında yeşil kostümlü oyuncunun yerine bilgisayarda üretilen kaplan yerleştirildi. Oyuncunun elleri ve vücudu yerine de kaplanın pençeleri yerleştirildi. Böylece bilgisayarda üretilen hayvan, Robert’a ve kıyafetlerine gerçekten temas etmiş gibi gösterildi.”
Setteki “hayvan” oyuncular da ağır yürüyen Yoshi’yi ve birkaç aslanı canlandıran Shaun McKee, Chee Chee’nin setteki sesi olan Josh Jefferies ile diğer hayvan oyuncuları olan Jane Leaney, John Luke Roberts ve Richard Soames, ekip kendileriyle birlikte rol yaparken tam görüntü ve ses referanslarını vermek için Robert Downey ve Gaghan’la birlikte çalışmışlar. Benzer şekilde Stubbins rolündeki Collett, Dolittle’a bir teslimatla ilgili yardım ederken bir önlüğün içine sonunda yavru köpekler yerine geçecek küçük, yeşil silindirler yerleştirmiş.
Postprodüksiyon Görsel Efektleri : Kutup Ayıları Çekiç Kullanmaz
Post prodüksiyona odaklanan görsel efektler süpervizörü John Dykstra sürecin önemli aşamalarını anlatıyor; “Çekimler sırasında bütün sahne denetimini yaptım. Post prodüksiyonun başında animasyonların denetimi Oscar ödüllü animasyon süpervizörü David Shirk tarafından yapılan güzel hayvan karakterleri entegre etmek için Jonathan Liebesman ve görsel efektler ekibine katıldım.
Dolittle’ın post prodüksiyon aşamasında Dykstra, ekiple birlikte çalışarak hayvanların görsel karakterlerini oluşturmuş. Yaratıkların antropomorfik çizgi karakter gibi değil de gerçek hayvanlar gibi hareket etmesi gerekiyormuş. Dykstra şunları söylüyor; “David karakterlerimizin hareketinin gerçek hayvanlar gibi olmasına dikkat etti. Örneğin Yoshi çekiç kullanamadı çünkü baş parmakları uygun değildi. Goril Chee Chee hep iki ayağı üstünde dikey yürüyordu.
Karakterlerin yürüyüş biçimiyle birlikte Görsel efektler ve animasyon ekiplerinin tüylerinin bakımına, gözlerin renklerine ve parlaklığına ve ışık desenleri gibi örneğin ejderhayı saran belirli özellikleri belirlemeleri gerekmiş. Onun için ekip, böceklerden, hayvanlardan ve deniz yaratıklarından biyoışıldama referansı almış. Dykstra şunları söylüyor; “Görsel efektlerde gerçekçi bir görünüm ve etki yakalamaya çalışıyorduk. O yüzden ışık modellerinin ejderhanın derisine entegre edilişinin hayali karakterimizin gerçek versiyonlarını hatırlatacak şekilde olması gerekiyordu.”
Karakter ışıklandırmasına ek olarak çevreye de kusursuz olarak karışmaları gerekiyordu. Ekip için ejderhanın ini sahnesi özellikle zor olmuş, çünkü iki tip sihirli ışık efektini entegre etmeleri gerekmiş.
Dykstra şunları söylüyor; “Ejderhanın mağarasının kendisinde de mağaradaki insanların hareketlerine pozitif ya da negatif tepki veren biyoışıldamalar vardı. Ejderha da fiziksel ve duygusal durumunu yansıtan benzer bir ışığa sahip. Öfke ve acı farklı renk ve parlamalar şeklinde yansıyor. Mağarada bu ışık efektlerinin olmasının zor yanı onları ayrıştırmaktı. İkisinin birbirine karışmasından kaçınmamız gerekiyordu.”
DOLITTLE HAYVAN KARAKTER TANIMLARI
POLYNESIA, PAPAĞAN (Emma Thompson)
Görkemli, gösterişçi ve istediğinde acımasız olan Polynesia “Poly”, Dolittle’ın en eski arkadaşı ve vicdani yanı (Merhum karısı Lily dışında onu John diye çağırabilen tek kişi). Poly, Dolittle’ı Lily’yle tanıştırdığı için kendine pay çıkarır. Lily, papağanı pençelerinden birindeki bir sorunu incelemek üzere malikaneye getirmiştir. Dolittle, Ploy’yi çok yakından dinler. Genelde de Dolittle’ın duymasını istemediği bir şeyi söylerken. (örn: “İnsanları sadece insan oldukları için görmezden gelemezsin!”) Poly, insan dilini bütün papağanlardan daha iyi konuşur ve huysuz bir anaç olarak tüm aileye göz kulak olur.
JIP, UZUN TÜYLÜ KÖPEK (Tom Holland)
Jip, safkan bir asildir. Görme duyusu zayıf olduğu için koku alma duyusu aşırı gelişmiştir. O kadar ileridir ki neredeyse kalın camlı gözlükleri olmadan bile görebilir.
Dolittle’ın güvenilir köpeği, Styx ile birlikte profesör tarafından Dolittle, Kraliçe Victoria’nın en rahatsız edici hastalığına çare ararken Kraliçe Victoria’ya göz kulak olmakla görevlendirilmişlerdir. Cesur, koruyucu ve arkadaşlarına çılgıncasına sadık olan Jip, tam bir bekçi köpeğidir.
Dab Dab, anaç ve kafası dağınık otoriter bir ördektir, ama hala oldukça basit bir şekilde ördektir. Bu kuşlar sadece gezegenin 9. en dahi kuşudur. Bir tür Amerikan Pekin’i olan Dab Dab, samimi ve sevecendir. Ama her zaman en yetenekli hemşire değildir. Yeryüzünde bir ayağı tahta olan tek ördektir. Unutkandır ama ailesine de son derece bağlıdır.
PLIMPTON, DEVEKUŞU (Kumail Nanjiani)
Uçamamasının ve yüzememesinin acı verici bir şekilde farkında olan Plimpton, büyük bir devekuşudur. Dolittle’ın sadık savaş atı olarak sorunlarla ilgilenir. Özellikle de sürücüsünün biraz kilo aldığını düşündüğü andan itibaren. Gergin Plimpton’ı kafasını tohum ekme makinesine gömmüş halde bulabilirsiniz. Ama Dolittle, kuşun baba sorunlarına yardım etmiş, yunusların sakinleştirici etkisini ve yeni ve neredeyse mutlu yerinin dünyanın öbür ucunda dost gibi görünen düşmanı Yoshi’nin yanında olduğunu keşfetmesini sağlamıştır.
CHEE-CHEE, DAĞ GORİLİ (Rami Malek)
Genç erkek bir maymun olan son derece utangaç Chee Chee’ye Dolittle özgüveni öğretmektedir. Oyunlar, kelimeleri, bilmeceleri ve bilgiyi sever. Bir kurtarma operasyonunda Dolittle’lar tarafından özgürlüğüne kavuşturulan Chee Chee her zaman minnettar kalmıştır. Heyecanlı olması ve battaniyesinden ayrılamamasının dışında hızlı nefes alan bu dağ gorili, oyuncu, akıllı ve güçlüdür. Ayrıca Dolittle için mükemmel bir satranç arkadaşıdır. Aynı zamanda aç Barry’nin karşısında zorlu bir güreşçidir.
YOSHI, KUTUP AYISI (John Cena)
Kutup ayısı olmasına rağmen Yoshi, soğuktan nefret eder. Hassas dev, zayıf dolaşımına yardımı olması için biraz güneş ışığı ya da ateşin başında bir yer bulmayı çok sever. Güvenebileceğinizi bildiğiniz bir arkadaştır. Sıcaklık arayan Yoshi, hem Monteverde’ye hem de efsanevi Cennet Ağacı Adası’na yapılan tropik geziye ilk yazılandır. Plimpton’la tartışmadığı zamanlarda suya dalıp Doliitle ve Humphrey’e zorlu ve eğlenceli bir sualtı görevinde ilk yardıma koşan Yoshi’dir.
Kevin, “Çok güzel” olduğunu bilen, en sevimli ve trajik görünen sincaptır. Tepeden tırnağa bir kazazede olarak dünyaya çıkmak ve her şeyi deneyimlemek ister. Stubbins kazara Kevin’ı vurunca ve Dolittle ile medikal ekibi onu kurtarınca arsız ve biraz da adam öldürmeye meyilli olan sincap kıskançlıkla rehber olarak ekibe katılır. Sakın endişelenmeyin, Kevin, kendisini neredeyse ölümcül bir şekilde yaralayan sakar genç adama göz kulak olacak. İntikam da tatlı olacak. “Kevin’ın günlüğü… 12. Gün.”
BETSY, ZÜRAFA (Selena Gomez)
Dolittle’ın ekibindeki kendisini en az düşünen Betsy’dir. Genellikle görevlere ve sorumluklara gönüllü olur. İyi ve konuşkan bir zürafa gibi görünür ama son derece cesurdur ve Stubbins, Dolittle’ın gemisi Water Lily’ye gitmek için bir araca ihtiyaç duyduğunda yardıma koşar. Dolittle’ın sessiz barınağı, Tutu ve Betsy gibi ormanda arandıklarından dolayı böyle bir kaçış ustası için mükemmel bir yerdir. Ama Betsy’nin günü kurtarmak amacıyla kavgaya atlamak konusunda hiçbir sorunu yoktur.
TUTU, TİLKİ (Marion Cotillard)
Tilki Direnişi’nin lideri olan Tutu, cesaretin vücut bulmuş halidir. Ataları yakalanamaz çöl tilkileri olan Tutu, son derece gururlu ve her zaman pragmatiktir. O, Betsy ve Poly kafa kafaya verdiklerinde başaramayacakları bir şey olamaz. Özellikle de Stubbins’i Monteverde ve Cennet Ağacı Adası’na yelken açmadan önce Dolittle’ın gemisine bindirmek konusunda. Betsy, zürafa olarak yukarıdan hızlı yol göstericidir. Tutu’nun ilkesi “Yaşasın Direniş!”tir.
MINI, ŞEKER PLANÖR (Nick A. Fisher)
Bu yavru şeker planörü, bilmediği her şeyi erken gelişimiyle telafi eder. Mini, dünyayı görmek ister ve Dolittle’ın Cennet Ağacı’na macerası bunun için mükemmel bir fırsattır. Sevimli, kaçak keseli hayvan uçan sincap taklidini hayatının yolculuğuna bilet olarak kullanır. Cesaretini ve yeteneklerini doğru anda kanıtlar.
Styx, yabani hayatta çubuk gibi durarak hayatta kalmıştır. Ağ ören bir örümcek için garip olan eklembacaklı, Dolittle’ın malikanesine ilk olarak son derece haksız bir şekilde Korkunç Örümcek diye çağrılması konusundaki şikayeti nedeniyle gelmiştir. Sarayda gizli silah olarak görevlendirilen 12 gözlü Styx, Lady Rose’u büyülemiş ve Kraliçe Victoria’yı korumak konusunda önemli olduğunu kanıtlayacaktır.
ELLIOT & ELSIE
Ayrılmaz bir çift kapuçin maymunu olan Elliot ve Elsie, Dolittle’ın bütün hayvanların yuvası olan barınağın sözleşmesini okumakla sorumludur. Ne yazık ki maymunlar, iş verilecek en iyi emlak avukatı değildir. Ama ona en çok ihtiyaç duyulan anda balina Humphrey’e yardım çağrısı göndermek konusunda çok iyilerdir.
HUMPHREY BALİNA (Tim Treloar)
Humphrey, bütün balinalar gibi şaşırtıcı derecede zekidir ve hiçbir zaman okyanusun koruyucusu olmayı seçmemiştir. Fosil yakıtların görülmesiyle birlikte zorluğu kabullenip üstesinden gelmekten başka bir şansı kalmamıştır. Bu macerada Humphrey, açık denizlerdeki en güçlü balina çekişli taşıyıcı olarak hizmet edecek ve Dolittle’ın mürettebatını malum tehlikeden uzaklaştırarak Dr. Blair Müdfly’ı tam vaktinde kandıracaktır.
JAMES, YUSUFÇUK (Jason Mantsoukas)
Mürettebat Monteverde’ye vardığında endişeli yusufçuk James’te böcek gözlü bir simsar ile marangoz karıncaları bulurlar. Beklenmedik bir gönül yarası çektikten sonra hala kaygılı olan James, Stubbins’i zindana götürmek konusunda hızlı bir rehber olur. Fakat çırağa yardım edip etmeyeceği elindeki işe odaklanmasına bağlı olacaktır.
BARRY, KAPLAN (Ralph Fiennes)
Karmaşık anne sorunları olan, zeki, migreni olan, 360 kiloluk bir Bengal kaplanı olan Barry, Dolittle’ın Monteverde’de ilk kalışında bir hastasıdır. Yaklaşık 872 leşi bulunan Barry, tüm yırtıcı hayvanların en ironiği, esprilisi ve komiğidir. Barry’nin Dolittle’a olan kini, Dolittle’ın tedavisi işe yararken yarıda bıraktığını düşündüğü için duyduğu içerlemesine dayanmaktadır.
DON CARPENTERINO (David Sheinkopf)
Monteverde adasındaki marangoz karınca kolonisinin lideri olan Don Carpenterino, Baş Asker Karınca’yla (Matthew Wolfe) birlikte, Dolittle’a Lily’nin günlüğüne erişmesine yardım etmenin bedelinin ne olduğu konusunda James’le pazarlık ederler. Karıncalar dünya çapında kilit açma yetenekleriyle bilinirler ve James’in kalbini kıran da Don’un kızı Sheila’dır.
EJDERHA (Frances de la Tour)
Cennet Ağacı’nın bekçisi olan ateş püskürtücü. Kalbi kırık ejderha, akıllı ve yorgun biridir. 20 bin ya da 40 bin yıl yaşayınca olan budur. Kendisi bile sayısını kaçırmıştır. Dolittle’ın benzersiz veterinerlik yetenekleri gastronomik hastalıklarının sebebi olan acı dolu duygusal sorunlarına iyi gelirse volkanik öfkesinden kurtulabilir.
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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