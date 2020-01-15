15.01.2020
'La vérité / Saklı Gerçekler' 17 Ocak’ta vizyonda!
Bunu kutlamak için uzun zamandır görüşmediği kızı Lumir (Juliette Binoche), kocası (Ethan Hawke) ve kızı ile birlikte New York’tan annesini ziyarete gelir.
Bu kitapla birlikte hepsinin hayatını etkileyen hiç bilmedikleri gerçekler de açığa çıkar.
Anıları yayımlandıktan sonra Fabienne kendi korkularıyla yüzleşmek zorunda kalırken hayatları boyunca kızıyla kuramadıkları bağı bu sefer kurabilecek midir?
Altın Palmiye’yi kazanan ve Oscar adayı olan Shoplifters / Arakçılar filminin ardından usta yönetmen Hirokazu Koreeda yine güçlü bir aile hikayesi anlattığı La vérité / Saklı Gerçekler ile ilk defa Japonya dışına çıkıyor.
Venedik Film Festivali’nin açılışında gösterilen filmin başrollerinde ise efsane isimler Catherine Deneuve ve Juliette Binoche’a, Before serisinden tanıdığımız, 4 Oscar adaylığı bulunan Ethan Hawke eşlik ediyor.
“Koreeda’dan duygusal ve etkileyici bir aile portresi.”
Little White Lies
“Koreeda için başka bir kıtada ve dilde çalışmak fark etmiyor. İnsan ilişkilerini yine incelikle gösteriyor.”
The Wrap
La vérité / Saklı Gerçekler / The Truth, 17 Ocak'ta sinemalarda..
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