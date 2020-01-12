Gizem Akkoyunoğlu : Nerede Duruyorsun?

|The Edge Of The Silence, 2019, Kağıt üzerine füzen
Gizem Akkoyunoğlu, 24 Ocak – 1 Mart 2020 tarihlerinde Sanatorium’da gerçekleşecek Nerede Duruyorsun? başlığını taşıyan ikinci kişisel sergisinde, geçmişten günümüze insanın kavram olarak içinde kaybolduğu “araf”ı konu alır.
İnsan benliğini biricik kılan segmentlerden oluşan sergi; zamansız, herhangi bir coğrafi veri taşımayan öğelerle bir yüzleşme alanı yaratmayı amaçlar.
İzleyicileri sergi alanına geçildiğinde duyumsanan derin karanlık hissi ile üç köpek karşılar.
Akkoyunlu, Caspar David Friedrich’in “The Abbey in the Oakwood” işinden ilhamla ürettiği bu çalışmasında, Yunan mitolojisinde yeraltı krallığının girişinde durarak, burayı koruyan üç başlı köpek Cerberus’un bir uyarlamasını sunar.
|The Sun Already Has Down, 2019, Kağıt üzerine füzen
Bu karşılaşma, içeri girildiği düşünülürken dışarı çıkıyor olabileceğimize dair bir hissi kışkırtmayı amaçlar.
Girişin ardından, nerede durduğumuz üzerine düşünmeye başlarken serginin bizi davet ettiği karanlığa dahil oluruz.
Akkoyunoğlu’nın bize gösterdiği sahneler, kendi katmanlarımızın derinliklerine inmemiz için bizi davet eder.
¹ C. G. Jung, Kırmızı Kitap, Kaknüs Yayınları, Sf. 370
Gizem Akkoyunoğlu(1987, İzmir)
2011‘de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı’ndan mezun oldu, aynı üniversite ve bölümde yüksek lisans eğitimini sürdürüyor. İzmir’in önemli bağımsız kültür ve sanat girişimi Input/Output kurucularından olan Akkoyunoğlu, İzmirKültür Pla+formu Girişimi'nin bir parçası olarak çalışmalarını İzmir’de sürdürüyor.
Kemankeş Mahallesi Mumhane Caddesi No:67/A Karaköy - İstanbul
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