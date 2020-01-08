8.01.2020
'Cats' 10 Ocak'ta vizyonda!
Sefiller, Danimarkalı Kız), Andrew Lloyd Webber’in rekorlar kıran müzikal tiyatrosunu çığır açan bir sinema filmine dönüştürüyor.
Cats’de James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson rol alıyor.
Ayrıca Kraliyet Balesi baş dansçısı Francesca Hayward ilk sinema filminde oynuyor.
Lloyd Webber’ın ikonik müziklerinin ve Tony ödüllü koreograf Andy Blankenbuehler (Hamilton, In the Heights) rehberliğindeki birinci sınıf dansçıların yer aldığı film, görkemli yapım tasarımı, son teknolojisi ve klasik baleden modern dansa, hip-hop’tan caza, sokak danslarından step dansına kadar çeşitli danslarla müzikali yeni nesil için tekrar hayata geçiriyor.
Filmde ayrıca Robbie Fairchild (Broadway’de Paris’te Bir Amerikalı), Laurie Davidson (TNT’de Will), yetenekli hip-hop dansçıları Les Twins (Larry ve Laurent Bourgeois), ünlü dansçı Mette Towley (Rihanna’nın ve Pharrell Williams’ın N.E.R.D. kliplerinde yer alan), Kraliyet Balesi baş dansçısı Steven McRae ve yıldızı yükselen şarkıcı Bluey Robinson rol alıyor.
Universal Pictures sunar, bir Working Title Films ve Amblin Entertainment yapımı, Monumental Pictures ve The Really Useful Group iş birliğiyle.
Cats’in yapımcıları Debra Hayward, Tim Bevan, Eric Fellner ve Tom Hooper.
Senaryo yazarları Lee Hall (Billy Elliot, Rocketman) ve Hooper, T.S. Eliot’ın Old Possum’s Book of Practical Cats kitabına ve Lloyd Webber’ın müzikal tiyatrosuna dayanmaktadır.
Cats’ın idari yapımcıları Lloyd Webber, Steven Spielberg, Angela Morrison ve Jo Burn.
West End ve Broadway tarihinin en uzun süre sahne alan gösterilerinden biri olan “Cats” müzikal tiyatrosu, dünya prömiyerini 1981 yılında New London tiyatrosunda yapmıştır.
21 yıl boyunca sahne almış ve En İyi Müzikal dalında Olivier ve Evening Standard ödüllerini almıştır.
1983 yılında Broadway yapımı, En İyi Müzikal de dahil olmak üzere yedi Tony Ödülü almış ve 18 yıl boyunca sahnede kalmıştır.
“Cats” 1981 yılında Londra’daki açılışından bu yana tüm dünyada hiç aralıksız sahne almaya devam etmiştir.
Bugüne dek ellinin üzerinde ülkede, on dokuz farklı dilde, 81 milyon izleyiciye ulaşmıştır.
Gelmiş geçmiş en başarılı müzikallerden biridir.
Cats, 10 Ocak'ta sinemalarda gösterime giriyor..
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