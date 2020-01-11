11.01.2020
Ezop Sahne: Tarla Kuşuydu Juliet
Ezop Sahne’nin sürprizli ve müzikli yeni komedi oyunu Tarla Kuşuydu Juliet bu iki efsanevi aşığı, günlük hayatta ve çığrından çıkmış bir evlilik içinde, bambaşka bir yorumla sahneye taşıyor.
Engin Alkan rejisiyle sahneye taşınan oyunda Deniz Çakır ile Engin Alkan birlikte rol alıyor.
Usta tiyatrocu Engin Alkan’ın yıllar önce Şehir Tiyatroları’nda da yönettiği ve rol aldığı sürprizli, müzikli komedi oyunu Tarla Kuşuydu Juliet, Ezop Sahne prodüksiyonu ve Engin Alkan rejisiyle yeniden tiyatroseverlerle buluşuyor.
Deniz Çakır’ın hem Juliet hem de dadı rolünde; Engin Alkan’ın ise hem Romeo hem de rahip rolünde seyirci karşısına çıkacağı oyunda Shakespeare rolünü Fatih Al, çiftin kızı Lukretia rolünü ise Mert Şişmanlar üstleniyor.
Yüzyıllardır insanları gözyaşlarına boğan Shakespeare’in âşıkları Romeo ve Juliet, “Tarla Kuşuydu Juliet”te, bu defa gülünç ama bir o kadar da acıklı bir evlilik hikâyesinde buluşuyor.
Ölümden son anda dönen Romeo ve Juliet, evlenip bir de çocuk sahibi oldukları, sefalet içindeki evliliklerinde 30 yılı geride bırakmışlardır.
Gündelik hayatta, hiç de alışılageldiği gibi olmayan âşıklar, kimsenin hayal bile edemeyeceği perişan bir hayat sürmektedirler.
Mezarında ters dönen Shakespeare, birbirlerine dünyayı zindan ettikleri sıradan günlerden birinde, bu kepazeliğe son vermek üzere yanlarına gelir.
Ephraim Kishon’un kaleme aldığı, Hale Kuntay’ın dilimize kazandırdığı oyunun yönetmen koltuğunda Engin Alkan oturuyor.
Dekor tasarımını Cihan Aşar’ın, kostüm tasarımını Nihal Kaplangı’nın yaptığı oyunun müzik direktörlüğünü ise Murat Bavli üstleniyor.
Tarla Kuşuydu Juliet, 15 Ocak 2020 Çarşamba akşamı ve 16 Ocak 2020 Perşembe akşamı saat 20.30’da UNIQ Box’ta.
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