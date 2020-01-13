13.01.2020
Matthias et Maxime
Filme adlarını veren Matthias ile Maxime, çocukluktan bu yana sıkı arkadaştır.
Rol aldıkları bir kısa film için öpüşmeleri gerekince arkadaşlıkları sarsılır.
Kısa sürede aralarına alışık olmadıkları bir şüphe girer ve hayatları değişir.
Otuz yaşına basan Dolan’ın Maxime rolünü üstlendiği bu duygusal dramda ayrıca Mommy’deki anne rolüyle tanıdığımız Anne Dorval da rol alıyor.
Yirmili yaşlarının sonuna yaklaşan Quebec’li bir arkadaş grubunu gözlemleyen Matthias ve Maxime, erkekler arasındaki dostluk, yakınlık, cinsel belirsizlik konularına değinirken şu soruları da soruyor: “Ben kimim? Bir başkası gibi mi davranıyorum?
Matthias et Maxime, 10 Ocak'ta gösterime girdi..
Yönetmen: Xavier Dolan
Oyuncular: Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier-Luc Funk, Anne Dorval
Yapım: Xavier Dolan, Nancy Grant
Ülke: Kanada
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
İthalat: Mars Prodüksiyon
Filmin mmknmrtb notu: 5,5 /10
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