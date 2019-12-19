'Work in Progress' Başvuruları Başladı!

Köprüde Buluşmalar, Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyor.
Work in Progress, Türkiye’den post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj filmlerin ve belgesellerin ilk uluslararası sunumlarını yaparken aynı zamanda filmlerin tamamlanmasına destek olmayı amaçlıyor.
2019 yılında Köprüde Buluşmalar atölyelerine katılmış filmler arasından Kız Kardeşler (Emin Alper), Görülmüştür (Serhat Karaaslan), Peri: Ağzı Olmayan Kız (Can Evrenol), Kronoloji (Ali Aydın), Küçük Şeyler (Kıvanç Sezer), Kraliçe Lear (Pelin Esmer) ve Entwined (Minos Nikolakakis) 2019 yılında ilk gösterimlerini seçkin festivallerde yaptılar.
Work in Progress’e seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları atölye öncesi sunum teknikleri, dağıtım ve pazarlama üzerine bir çalışma yapacak.
Atölyeye sırasında filmlerin yönetmen ve yapımcıları yalnızca profesyonellere (dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri, TV kanal temsilcileri) açık özel sunumlar yapacak. Atölye sonunda uluslararası jüri ödül almaya hak kazanan filmleri belirleyecek.
Filmlerin yapımcısına verilecek olan Work in Progress ödülleri:30.000 TL Anadolu Efes Ödülü
Color Up Post-prodüksiyon Ödülü
Başka Sinema Ödülü
Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü
Köprüde Buluşmalar Work in Progress başvuruları 19 Şubat 2020’de sona erecek.
Ayrıntılı bilgi ve başvuru adımları için.
Başvuru için.
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