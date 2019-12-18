18.12.2019
Guy Ritchie'den 'The Gentlemen' geliyor!
Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Londra’da kurduğu dev suç imparatorluğunu bırakıp ailesiyle birlikte Amerika’ya dönmeye kararlıdır.
İşlerini devretmek için ünlü milyarder Matthew (Jeremy Strong) ile anlaşmayı planlarken, bir yandan da gözü gibi baktığı arazilerini Coach (Collin Farrell) ve çetesinden korumaya çalışır.
Attığı her adımı takip eden özel dedektif Fletcher (Hugh Grant) ise Mickey’nin çevirdiği dolapları ortaya çıkarma peşindedir.
Bu sonu gelmeyen entrikalar ağında Mickey, hayal ettiği gibi işin içinden sıyrılabilecek midir?
Sherlock Holmes, Aladdin, Kral Arthur : Kılıç Efsanesi gibi filmlerin efsane yönetmeni Guy Ritchie’den, OSCAR® ödüllü Matthew McConaughey, Collin Farrell, Charlie Hunnam ve Hugh Grant gibi isimlerin yer aldığı yıldızlar geçidi The Gentlemen yakında sinemalarda!
Yorum Gönder