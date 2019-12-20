20.12.2019
Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi
Yeni ufuklar açan Skywalker efsanesinin sonu, yeni efsanelerin doğduğu ve özgürlük için verilen son savaşın gelmek üzere olduğu Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker / Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi, 20 Aralık’ta vizyona girdi..
Yönetmen: J.J. Abrams
Yazan: J.J. Abrams & Chris Terrio
Oyuncular: Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran ve Billy Dee Williams
Yapımcılar: Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, Michelle Rejwan
İdari Yapımcılar: Callum Greene, Tommy Gormley, Jason McGatlin
Tür: Aksiyon-Macera
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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