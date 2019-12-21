21.12.2019
Ema
Jackie, Neruda, The Club, No) son filmi Ema; sanat, tutku ve modern aile kavramları üzerine kışkırtıcı bir yapım.
Başroldeki Gael García Bernal ve Mariana di Girolamo’nun performanslarıyla yıldızlaştığı film, evlat edindikleri 12 yaşındaki oğullarının sebep olduğu bir trajedi yüzünden evlilikleri dağılan bir çiftin sarsıcı hikayesini anlatıyor.
Dansçılık kariyeri istediği gibi gitmeyen Ema, bu olayın etkisiyle başa çıkabilmek için yeniden dansa sarılır.
Dünya prömiyerini bu yıl Altın Aslan için yarıştığı Venedik’te yapan film, Toronto ve Londra dahil çok sayıda önemli festivalin programında yer aldı.
Müziklerinde Nicolas Jaar’ın imzası bulunan Ema, Pablo Larrain’in sıra dışı filmografisinin en cesur işlerinden.
Filmin mmknmrtb notu ::
'Olumsuz' anlamda- dışarıya karşı nasıl bir 'imaj' verirse versin bir kadının, merhametine, şefkatine ve tarifi imkânsız, kesinlikle de karşı konulamaz 'annelik içgüdüsü'ne ve de bu yolda yaratacağı 'mucize'lere dair; danslı, müzikli ve 'alevli', üslubu ise 'sıra dışı' bir drama..
Bu arada, erkeğin -tüm iyi niyetine karşın- aynı mevzudaki pasifliğe mahkumiyetini hatırlatmaya, bilmem gerek var mı?.
Yönetmen: Pablo Larraín
Oyuncular: Gael García Bernal, Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera
Yapım: Juan de Dios Larraín, Rocío Jadue
Ülke: Şili
İthalat: Fabula Films
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
7 /10
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